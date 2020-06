Mladá Metnarova náměstkyně má za sebou první rok. Viděl ji už někdo?

Nebýt osobního sporu Kateřiny Blažkové se šéfem sportovní Dukly, nikdo by asi nevěděl, kdo je náměstkyní ministra obrany pro řízení státních podniků. Od jejího jmenování přitom uběhl už rok.

Je jednou z nejbližších spolupracovnic Lubomíra Metnara, na ministerstvech to s ním „táhne“ už několik let. Ovšem i přesto, jakou reklamu jí ministr dělal loni v květnu, kdy Blažková přešla z křesla politické náměstkyně do vedení sekce, kam spadají třeba i státní podniky, symbolickou tvrdou smeč přes síť – hrála volejbal za klub VK Slovan Chabařovice – dodnes neukázala.

Přitom je to přesně rok, co obsadila svou současnou pozici. A navíc se vůbec nedá říct, že by seděla v trafice, kde není třeba řešit žádné potíže. Státní podniky LOM Praha i VOP CZ mají dlouhodobě dost dlouhý seznam problémů, který by bylo záhodno zkracovat.

Konkrétně jde třeba o nákup čtyř cvičných letounů L-39NG, které si co nejdříve potřebuje LOM Praha zasmluvnit pro své Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, aby zvládal trénink pilotů české armády. Zakázku hned zkraje roku 2019 zamázl premiér Andrej Babiš s tím, že je prý třeba vyřešit některé zásadní věci včetně ceny.

A i když to bude už rok a půl, zakázka dodnes není připravena, aby se znovu dostala na jednání vlády. Je to právě náměstkyně Blažková, kdo musí společně se „svým“ podnikem LOM Praha najít ideální způsob financování nákupu. Věc je důležitá i z pohledu podpory českého průmyslu, protože Aero Vodochody tuhle zakázku potřebuje, aby podpořilo své nové stroje L-39NG u potenciálních zákazníků ze zahraničí.

Do větších akcí se Kateřina Blažková nepouští ani v případě státních vojenských opraven VOP CZ. I tam jakoby se invence ze strany ministerstva obrany vytratila a jediným, co má šenovský podnik spasit a dát mu budoucnost, je chystaný nákup bojových vozidel pěchoty, na jejichž dodávkách by se měl VOP CZ podílet.

Zatím nejviditelnější věcí, do níž se náměstkyně pustila, byl tak pouze osobní spor s Jaroslavem Priščákem, šéfem sportovní Dukly. I když Kateřina Blažková s takovým popisem situace nesouhlasí, Priščák tvrdí, že jej náměstkyně šikanovala. Ostatně manažersky se Blažková příliš nevytáhla ani na konci loňského roku, kdy se v resortním odboru pro válečné veterány rozjela smršť kvůli organizačním změnám, jímž padl za oběť historik Eduard Stehlík, tehdejší šéf odboru.

Oficiální název sekce Kateřiny Blažkové – „náměstkyně ministra obrany pro řízení sekce správy a řízení organizací ministerstva obrany“ – sice nevypadá kdovíjak sexy, ovšem její agenda nabízí dost zásadních věcí. I proto by stálo za to nehrát jen škatulata s místy v dozorčích radách podniků a odhodlat se k některým zásadním krokům. Pokud tedy Kateřina Blažková neplánuje po volbách s Lubomírem Metnarem odejít zase o dům dál.​