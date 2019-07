Mistři trafikanti

Slovo trafika je součástí dědictví dřívějšího společného státu Čechů, Rakušanů, Slováků, Maďarů, Rusínů a řady dalších národností. Pro cigarety do trafiky si tak můžete zajít nejen v Praze, ale i ve Vídni nebo Lublani. V Berlíně byste se na trafiku ptali marně, tam je potřeba hledat kiosek.

Pouze v češtině má slovo však i přenesený význam pro dobře honorované odkladiště bývalých politiků. To však neznamená, že ostatní země bývalé monarchie stejným nešvarem netrpí. Například takoví Rakušané jsou v této disciplíně ještě větší mistři než Češi.

Nejnovějším kouskem je přestup bývalého kancléře Christiana Kerna do dozorčí rady ruských státních drah. Kern v minulosti vedl i rakouské železnice, nelze tedy namítat, že by se nejednalo o člověka s praxí. Přesto si nový zaměstnavatel nevybral Kerna jen kvůli jeho odborným zkušenostem. Důležitou zmínkou v „cívíčku“ byla jistě kancléřova kritika protiruských sankcí za anexi Krymu. Kern přitom není prvním rakouským exkancléřem, který udělal kariéru ve východní Evropě. Wolfgang Schüssel sedí od června v dozorčí radě ropného giganta Lukoil.

Jiní Rakušané po odchodu z politiky zase „propadli“ hazardu. Příkladem je Eva Glawischnigová, dlouholetá šéfka Zelených, tedy strany, která se proti herní neřesti ostře vymezuje. Glawischnigová však překvapivě odstartoval novu kariéru v hazardním gigantu Novomatic. Ten působí i v Česku, znám je především kvůli sporům o nadvládu na provozovatelem kasin Casinos Austria se Sazka Group Karla Komárka.

S Novomatic je spojen i bývalý eurokomisař Johannes Hahn, který se s velkou pravděpodobností do „evropské vlády“ brzy znovu vrátí. Hahn v Novomaticu začínal a dotáhl to až do pozice předsedy představenstva, až pak se naplno vrhl do politiky. Trafikou je tedy pro něj spíše Brusel. Nikdy však ze sebe úplně nesetřásl pochybnosti, zda nezůstal svému bývalému zaměstnavateli věrný.

Připomeňme v této souvislosti, že před pěti lety si Rakousko stěžovalo Evropské komisi na tuzemský zákon, který po letech handrkování konečně dával právo obcím regulovat herny na svém území. Novomatic se tehdy ani příliš netajil, že za napadení normy u rakouských politiků lobboval. V komisi seděl tehdy právě Hahn, a byť od té doby Andrej Babiš pojem střed zájmů posunul na úplně jinou úroveň, tehdy to mohlo platit za vzorový příklad tohoto jevu.

V době, kdy kabinetu Andreje Babiše reálně hrozí zánik, mnozí zasloužilí posluhovači začínají o té čí oné trafice přemýšlet. Příklady z Rakouska ukazují, že není třeba mít malých cílů.

