Miloš jede do světa

Miloš Zeman musí být opravdu naštvaný, že nedostal pozvánku do Bílého domu. Je to první český prezident, který musí snést tuhle trvalou hradbu ignorace ze strany prezidenta USA. A je to samozřejmě zasloužené. Koneckonců ruských a čínských agentů mají v USA dost na to, aby si tam zvali ještě jednoho z Česka.

Jak to vlastně bylo. Touha MZ odjet do Bílého domu je tak velká, že se administrativa Hradu snížila k tomu, aby vyjednáním návštěvy pověřila ministra zahraničí Tomáše Petříčka, jinak nenáviděného muže, kterého by prezident nejraději odvolal, jenže je tu ta potíž s demokracií, vládou, pravomocemi prezidenta a tak. Otrava, znáte to.

Američané pochopitelně věděli, že Petříček ten úkol dostal. Nechtěli ale svého ministra zahraničí Mika Pompea vystavit nepříjemné situaci, že by musel svému českému protějšku do očí říct, že prezidenta jeho země Donald Trump nepřijme. Nebo ho nutit do dvojsmyslných vět, ze kterých sice Pompeo vybruslit umí, ale kdoví, jak si je vyloží druhá strana a jak je bude doma prezentovat.

Z čisté vody tak ještě před tím, než stačil Petříček přání svého prezidenta Pompeovi tlumočit, vyhlásila americká strana, že přijme premiéra Andreje Babiše. Gesto je to hezké, povinnost pozvat někoho z Česka k prezidentovi splněna.

Jenže problém byl ten, že ministr Petříček před svým odletem mluvil s novináři. Zcela bezelstně jim řekl, že veze do Washingtonu přání Miloše Zemana (případně Andreje Babiše) setkat se s Donaldem Trumpem. Jeho slova vydaly agentury zhruba o den dříve, než přišla zpráva z USA, a tak se díky téhle shodě opět vyjevila pravda ve své nahotě. Zemana prostě v Bílém domě nechtějí. Tečka.

I’m pleased to report that President Trump has extended an official invitation to Prime Minister @AndrejBabis to visit Washington on March 7 as a symbol of our strong bilateral relationship. A White House announcement is forthcoming soon. @strakovka — Ambassador King (@USAmbPrague) 20. února 2019

Přitom si toho mohl český prezident už párkrát všimnout. Ale zase na druhou stranu díky jeho nezdolnému odhodlání má veřejnost šanci sledovat sérii přešlapů, ze kterých by se dala sestavit příručka se základními chybami diplomacie.

Třeba v roce 2016 spolu údajně prezidenti Zeman a Trump mluvili po telefonu a ten český dostal pozvání do Bílého domu. Informaci zveřejnil mluvčí Jiří Ovčáček a prezident nikam neodjel. To pozvání totiž nebylo oficiální, bylo-li vůbec jaké. Dokonce ani nepřijel Donald Trump, který má od Miloše Zemana pozvání už z doby svého zvolení, a americkou velvyslankyní v Česku se také nestala Trumpova někdejší žena Ivana, jak si to Miloš Zeman přál.

Na druhou stranu těžko říci, o čem se tenkrát po telefonu oba muži bavili. Pokud se Zeman v rozhovoru vedeném anglicky orientoval v duchu „Pasy Rajot“, je možné, že nějaké pozvání zaslechl. Ale reálné evidentně nebylo.

Pak prý ještě do Prahy dorazil omluvný dopis od Donalda Trumpa, ve kterém vyjadřuje lítost nad odsouváním termínu. I v tomhle případě bylo ale spíše přání otcem myšlenky. Ve skutečnosti šlo o email, který velmi pravděpodobně ani nepsal sám Trump, a věta „Je mi líto, že jsme se nemohli setkat v dubnu, kdy jste plánoval cestu do Spojených států,“ o pozvání do Bílého domu ani hledání nového termínu nic neříká.

Do USA pak coby český velvyslanec zamířil Hynek Kmoníček. Úkol měl jediný, dostat Zemana do Oválné pracovny. Kmoníček je jistě schopný muž, má jen občas tendenci podlehnout vlastní důležitosti. Ukázalo se to ve chvíli, kdy prezidenta opět navnadil návštěvou u Trumpa. Vloni v březnu už se prý jen hledal vhodný termín, jak prohlásil Kmoníček do médií. No, nenašel se. Budeme se těšit na další díl.

Čtěte další komentáře Petra Weikerta