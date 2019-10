Miliardy s rudou hvězdou

Na začátek je důležité říci, že Česká republika pro Čínu ve skutečnosti nic speciálního neznamená. Uplatňuje zde šablonu mezinárodních vztahů stejnou jako v Asii nebo v zemích Afriky. Stává se z toho, že chce bezmezně uznat svou politiku a přislíbí investice. Vzhledem ke geografickému umístění země možná snese i na Západě obvyklý formální apel na lidská práva, ale víc už ne.

Je to tři a půl roku, co čínský prezident Si Ťin-pching ukončil třídenní návštěvu Prahy. Podle podepsaných dohod, u nichž asistoval Miloš Zeman, mělo do příštího roku přitéct do země 232 miliard korun. Jenže omyl. Pokud se podíváme na čísla z jara letošního roku, objem čínských peněz ve jmění českých firem dosáhl 5,7 miliardy korun, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje pokles o necelých 27 milionů. Přímé zahraniční investice z Číny se pak vloni podle České národní banky snížily o 15,1 miliardy korun.

Neutopme se ale v číslech. Nakonec je dobře, že jsou nízká. Díky prohlášení o škrtání investic kvůli banální sesterské smlouvě se můžeme přesvědčit, že Čína vedle touhy po výhodných investicích nezapomíná na politiku. Její peníze prostě budou vždycky politické. A čím více jich bude, tím má větší páky danou zemi vydírat, a jak vidno, nezdráhá se je použít. A to i v dost triviálních případech. Země s komunistickou minulostí, jíž Česko je, by mělo být k takovému chování nanejvýš citlivé.

Pouštět čínské investice do strategických oblastí znamená se nechat vystavit dalšímu ekonomickému nátlaku. Teď už to musí být jasné i ve Slavii.

Pražský primátor Zdeněk Hřib ( Autor: čtk )

Na obranu oněch neinvestovaných dvou set miliard je potřeba říci, že Česko není z investičního hlediska kdoví jak horká země. Číňané obvykle nestaví podniky na zelené louce, spíše nechávají své peníze zhodnotit ve firmách a oborech s potenciálem růstu. Takové investice se u nás začaly rozebírat v devadesátých letech a dnes už je v podstatě rozebráno. Naštěstí, chtělo by se říci.

Pohledem na zprávu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost je potřeba hlavně zabezpečit, aby v budoucnu žádné odvetné kroky nemohly probíhat na poli počítačové bezpečnosti země. Úřad mimochodem ve zprávě pro vládu uvedl, že loni pokračoval ve zkoumání rozsáhlého útoku na významnou českou vládní instituci. Za pravděpodobné považuje, že útok pocházel z Číny. Je na čase si říct, že měnit peníze za svobodu není dobrý nápad.

