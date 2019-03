MHD zdarma v době smogu nemá efekt, ač si pražští radní myslí opak

Nepřiměje, to si řekněme na rovinu.

Ostravská radnice v roce 2011 po pouhém roce zrušila experiment z ekonomických důvodů. Stál tehdy 23 milionů korun a efekt byl, slušně řečeno, nulový. Opoziční zastupitelé dokonce chtěli po těch koaličních, aby peníze za ten špatný nápad vrátili zpátky do městské kasy ze svého. Jako účinnější se nakonec ukázalo využít peníze na přímou podporu čistého vzduchu, třeba lepší nafty pro autobusy, nebo se prostě tvářit, že se nic nestalo a doufat, že se brzy zapomene.

Nikoho asi nepřekvapí, že s podobným nápadem už před pár lety v Praze přišlo předchozí vedení magistrátu, jemuž velela Adriana Krnáčová z hnutí ANO, prostě to rozdáme. Partaj ale z nápadu couvla.

Potíž byla v tom, že to Pražanům-voličům, bylo úplně jedno. Mají časové kupony a na ty žádná sleva v době smogu nebude. Navíc autem po Praze se vydává jen ten, kdo doopravdy musí, a ten bude muset i při smogu. Pak možná ještě ten, jehož životní standard je prostě takový, že do MHD nevkročí, a toho dozajista nějaká tramvaj zdarma nepřitáhne.

Existuje na to i studie Českého hydrometeorologického ústavu. Kdyby si ji současní radní přečetli, zjistili by, že MHD zdarma znamená nárůst cestujících o pouhých pět procent, kvůli čemuž není ani potřeba posilovat spoje. Emisní limity pak klesnou maximálně o dvě procenta, což je tak na hranici měřitelnosti. A to vše stojí 208 tisíc každou hodinu.

Shrnuto: Voličsky nulový potenciál, ekonomicky minus pět milionů denně, efekt pro ovzduší nula. Ony smogové dny se pak v hromadné dopravě poznají jen tak, že se cestující bez jízdenky konečně v klidu vyspí, protože je nevzbudí revizor.

