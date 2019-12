Metnarův předvánoční sprint

Obrana chce do konce roku podepsat několik velkých kontraktů, čímž se management Lubomíra Metnara nejen projeví jako velmi akční jednotka, ale navíc stihne z překypujícího rozpočtu odepsat několik miliard vyplacených v prvních zálohách nákupů. Minulý týden podepsaný obchod - pořízení izraelských radarů MADR za 3,5 miliardy korun - nicméně ukázal, jak složité bude citelně zpožděné procesy zapasovat do armádních plánů.

Dodávkou prvního radaru, který by měl vojákům dorazit v červnu 2021, totiž začne ta nejkomplikovanější část celého obchodu. Bude se nejen testovat a kontrolovat, ale armáda pro něj musí zaškolit i personál. A jak minulý čtvrtek zmínil generál Ivo Střecha, ředitel Sekce rozvoje sil ministerstva obrany, do plného operačního nasazení bude ještě pořád daleko. České ozbrojené síly by tak mohly izraelskou technologii spustit až v roce 2023, kdy by mělo dorazit i zbylých sedm koupených radarů.