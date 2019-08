Lekce z čínského průmyslového darwinismu

Makrooko Miroslava Zámečníka Autor: Mladá fronta

Je to pár týdnů, co jsem psal o tom, že čínská verze průmyslové politiky dovede s trhem zacvičit, a dokumentoval to na příkladu paralelního přitvrzování emisních norem na auta se spalovacím motorem a snižování dotací na elektromobily a zásuvkové hybridy. Zároveň si člověk říká, že Číňané mají kuráž, když tohle zavádějí v době, kdy trh, již dlouho největší na světě, poprvé od roku 1990 klesl.