Kterak Maláčová nedá pokoj

Stará mužská zkušenost, podle níž žena nikdy neví, co chce, ale nedá pokoj, dokud toho nedosáhne, nejspíše feministkám pije krev. Ale co s tím, když platnost této poučky nejviditelnější feministická politička Jana Maláčová předvádí takříkajíc v přímém přenosu. Nejprve je její starostí zavést zásluhovost do penzí vytvořením jakéhosi nultého pilíře, z něhož by byl vyplácen rovný důchod, a současný průběžný přeměnit na plně zásluhový.

Ještě více ji ale trápí, že ženy v průměru i při našem pramálo zásluhovém systému penzí dostávají menší částky než muži, nikoli snad proto, že by měly nějaká zvláštní diskriminační vyměřovací pravidla, ale proto, že prostě do systému odvedou méně. Chce každé penzistce přidat rovných pět stovek.

Takže to zkusme ještě jednou. Je naše ministryně sociálních věcí pro rovnější, nebo zásluhovější penze? Výmluvy na péči o děti neobstojí. To, na jak dlouho odejde žena na mateřskou, je její svobodné rozhodnutí a v Česku je mateřská nejdelší z civilizovaných zemí. To je mimochodem i hlavní příčinou toho, proč je u nás rozdíl mezi platy mužů a žen vyšší než jinde ve světě. Ještě více než rozdíl v platbách pojistného mužů a žen je v rozporu se zásluhovostí už dnes nepoměr v částkách vyplacených za dobu pobírání důchodu.

Je sice skutečností, že průměrný měsíční důchod mužů činil 13 615 korun, zatímco ženy dosáhly pouze 11 219 korun. Jenže muži by tento důchod měli pobírat zhruba 10,7 roku, a získat tak od daňových poplatníků celkem 1,75 milionu korun, zatímco ženy vzhledem k vyššímu věku dožití si penze užijí 16,7 roku a dostanou 2,25 milionu korun. A to hodně zjednodušeně počítáme s odchodem do penze v 65 letech u obou pohlaví, což momentálně a ještě hodně dlouho nebude platit.

Jestli je tedy nějaká genderová nespravedlnost v penzích, tak jedině vůči mužům. Jistě známe argument, že si za nižší věk dožití muži mohou sami. Je však otázkou, zda to není tak trochu i tím více zaplaceným zápřahem v práci. Nemluvě o misogynské spekulaci, že je to tím, že žijí s ženami, zatímco ženy většinou s muži. A většinou po nich i něco zdědí. Přinejmenším vdovský důchod.

Mimochodem ta pětistovka představuje devět miliard ročně, protože žen v penzi je jeden a půl milionu, zatímco mužů jen 950 tisíc.

To jsou ale jen drobné oproti onomu zásluhovému plánu naší paní ministryně, který by mimochodem opět podstatně zvedl rozdíl v důchodech mužů a žen. Ten plán je ale naštěstí nerealizovatelný, protože by vyžadoval další astronomické částky výrazně nad sto miliard korun ročně. Nereálnost významnějšího zvýšení zásluhovosti v průběžném pilíři penzí v Česku prokázalo už několik důchodových komisí před paní Maláčovou. Opakování je sice matkou moudrosti, ale opakování nesmyslů za moudrost asi označovat nelze.

