Konec Babišovy vesničky

S iniciativou ohledně sirotků, přesněji řečeno nedoprovázených uprchlických dětí, přišla europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU – ČSL. Premiér Andrej Babiš nápad označil za nesmysl a řekl, že žádní sirotci do Česka nepřijdou. Na to se do něj pustil i zbytek opozice. Protivníci mu vytýkali, že o 50 dětí z válkou zmítané země se Česko snad postarat může, padala přirovnání k Wintonovým dětem a Babiš se dostal do úzkých.

Se Šojdrovou se sešel a domluvili se na seznamu jmen, který měla europoslankyně sehnat. Jinak o výsledcích setkání každý z aktérů mluvil tak, jako by byl na úplně jiné schůzce. Šojdrová nakonec seznam dětí z řeckých táborů přinesla, přidala i seznam rodin, které by děti přijaly. Babiš to ale znovu odmítl a prohlásil, že pomůže raději dětem přímo na místě.

Později odhalil i detaily. Vesnička prý měla v Sýrii vybraný pozemek, Babiš mluvil se zástupci české firmy, která postaví obytné moduly, centrum pro padesát dětí mělo stát 65 milionů korun a Babiš prohlásil, že na něj založí nadaci. Zbytek příběhu je už znám ze zpráv z posledních dní.

Nepřipomíná vám to něco? Linka „Jsem v úzkých. S oponentem se sejdu. Chvíli se budu tvářit, že to půjde. Až se na to zapomene, pohřbím to,“ je pro premiéra tak příznačná.

Premiér už se takhle třeba sešel se zástupci české odnože celosvětového studentského ekologického hnutí Fridays for Future, ale uhlíková neutralita (ať si o ni můžeme myslet, co chceme), zůstala jen tématem, o nějž se premiér zajímal ve dnech, kdy o něm začalo celosvětové hnutí mluvit.

Andrej Babiš se také sešel s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), i když bylo předem jasné, že se nedohodnou na ničem. Chvíli to vypadalo na stavbu vládní čtvrti v Letňanech, protože hnutí ANO maká a šetří, ale vše skončilo, jak muselo. Nicméně účel byl splněn.

Premiérovi bude jistě ke cti, pokud pošle půl milionu korun organizacím, které se starají o děti. Michaela Šojdrová, a také část opozice, ale chtěly trochu jinou věc. Představit Česko jako zemi, která pomohla něčím víc, než hrstkou peněz. Na druhém konci tohoto příběhu jsou totiž děti v těžkých podmínkách uprchlických táborů, kde přežívají další zimu.

