Komentář: Kdo kazí pověst pekařů? Lidl určitě ne

Pokud někdo degraduje práci pekařů, určitě to není Lidl. Jsou to sami někteří pekaři. Víte, z čeho se takový obyčejný rohlík vyrábí? Kdo by si myslel, že pouze z mouky, vody, droždí a nějakého tuku, ten by se velmi mýlil. To už dávno neplatí. Věříte, že v tom malém kousku pečiva najdete třeba i třicet látek?

Obyčejný rohlík dnes obsahuje emulgátory, kypřící látky, regulátory kyselosti či enzymy nebo i jiné speciality. V kombinaci s oblíbenou předsklizňovou aplikací glyfosátu na obiloviny, ze kterých pochází mouka použitá na přípravu křupavých rohlíčků, je to hotová chemická laboratoř.

Vybavuji si několik let starý citát Josefa Příhody, experta v oboru Chemie a technologie potravin, který přednáší na Vysoké škole Chemicko-technologické v Praze. „Zlepšovací látky přidávají do těsta všichni pekaři, aby splnili dva základní požadavky prodejců: že má být pečivo co nejvíc trvanlivé a co nejlevnější. Toto je však extrém, tolik látek v rohlíku jsem snad ještě neviděl,” konstatoval už před lety Příhoda na dotazy novináře, proč je v rohlíku tolik zlepšováků.

Ono totiž bez přídatných látek je příprava pečiva dlouhá, což produkci prodražuje. Těsto musí déle kynout a to si v dnešní době přeci nemůžeme dovolit. Čas jsou peníze a aditiva prý nejsou nijak škodlivá, hájí se pekárny.

Také vás někdy napadlo, jak je možné, že zatímco dřív vám po obyčejném rohlíku nebylo špatně, nyní vám konzumace stejného pečiva nedělá úplně dobře? Možná, že obávaný lepek není ten hlavní problém. A věřte, že pohled na roční dítě žmoulající rohlík dostává v tomto kontextu úplně nový rozměr.

Do budoucna by prý mohlo jednání řetězce Lidlu vést i k ukončení výroby některých pekáren a nahrazení čerstvého pečiva dopékanými zmrazovanými polotovary, píše v citovaném vyjádření Agrární komora. V případě některých pekáren se sluší dodat: Už aby to bylo.

