Komentář: Filmová a televizní studia tak moc milují internet, že tím akorát posílí pirátství

Internetový streaming je na vzestupu. Hudební půjčovny znovu nakoply nahrávací průmysl, hladový Netflix má přes 100 milionů předplatitelů a stále roste. Uživatelé jsou ovšem ve složité pozici. Mainstreamovému posluchači může být téměř jedno, jestli si předplácí Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music nebo něco jiného. Katalogy všech služeb jsou prakticky totožné, protože exkluzivit je minimum. Neliší se ani ceny, rozhodují jen drobnosti.

Náročnější diváci s širokým okruhem zájmů si ovšem s pouhou jednou předplacenou službou vystačit nemusí. Všechny jsou totiž omezené a každá poskytuje nebo rovnou produkuje vlastní exkluzivní obsah.

Netflixem to jen začíná

Chcete široký filmový archiv, spoustu amerických seriálů a House of Cards? Netflix vás v kvalitě Full HD vyjde na 260 korun. Bavíc vás The Brand Tour? To máte dalších 160 korun za Amazon Prime Video. Chcete Hru o trůny? Pak si připravte dalších pár stovek. HBO Go si navíc nemůžete koupit jen tak, ale vždy jde o přílepek k nějaké jiné televizní službě (kabelovka, satelit či IPTV). Český Obbod s chváleným seriálem Vyšehrad je za 180 korun na měsíc.

Američané, kteří chtějí seriálový katalog většiny komerčních televizí, si předplácejí Hulu. U nás podobná služba chybí, televize mají vlastní archivy. Zmeškané díly seriálů v plné kvalitě a bez reklam něco stojí. Prima Play Premium konkrétně 49 korun, novácké Voyo 189 korun a archiv Barrandovu je za 69 korun.

