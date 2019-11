Když se vláda chlubí asfaltem

Zhruba ve stejný čas, kdy se úřad Vladimíra Kremlíka údajem pochlubil, vyšla zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, která se ranku silnic také týká. Kontroloři spočítali, že silnice první třídy se staví v průměru dvanáct let. Myšleno od plánů po zprůjezdnění. U dálnic je to velmi podobné, úřady pracují s údajem třináct let.

Klíčové není to, kolik se v daný rok nalije do asfaltu, ale jak moc se daří tlačit vše, co je za tím. Tedy přípravu projektů. Dobrý příklad toho je loňský čtyřkilometrový paběrek. Andrej Babiš by jistě měl peníze i chuť otevřít vloni více úseků, ale takhle to prostě z minulosti přišlo. A ano, je fér přiznat, že tenhle neúspěch nešel za jeho vládou.

Za oněch 34,2 kilometru, které se letos otevřou, se ale podle stejného vzorce sluší děkovat zhruba tak asi Topolánkově vládě, což ovšem ministerstvo dopravy taktně zamlčuje.

Ale ani tento vzkaz z roku 2009 není kdovíjaký úspěch. Ze srovnání se zahraničím vyplývá, že jak Topolánkův kabinet, tak ani ty další ohledně staveb dálnic moc nemakaly. Třeba Maďarsko za posledních osmnáct let postavilo 1500 kilometrů, Česko jen 300.

U snědené dálnice. Stavělo by se, ale přestává být za co