Když dá šéfkuchař v sázku své jméno

Restaurace Miroslava Kaliny má své pevné místo mezi pražskými fine diningovými podniky již hezkou řádku let. Pohybuje se v komfortní zóně francouzské gastronomie, do které přidává nějakou tu českou klasiku jako svíčkovou nebo řízek. Ve vínech se také drží zejména francouzských jistot. Jako celek je tedy Kalinova gastronomie solidní, založená na prvotřídních surovinách a perfektně zvládnuté kuchařské technice. Stejným konzervativním dojmem působí u Kaliny také interiér, personál i hosté.

Vyberete-li si z polední nabídky, se třemi chody se vejdete do 700 Kč. Večer si můžete dát pětichodové degustační menu v ceně 1.790 Kč, vinné párování bude stát dalších 895 Kč. Pokud budete vybírat á la carte, se třemi chody asi nedostanete pod 800 Kč.

Stálicí jídelního lístku je telecí tartar. Je s ním spojené největší vzrůšo, které u Kaliny můžete zažít, což je rituální sejmutí poklopu ukrývajícího voňavý kouř, kterým se tataráček a zejména žloutek před servírováním lehce zaudí. Nejedná se ale o samoúčelnou šou.

Použití této moderní techniky má svůj jasný smysl a zauzení dodá tataráku nový rozměr tím, že přidané aroma zapojí do zážitku z jídla další ze smyslů, který by jinak při tomto předkrmu spíše zahálel. Dochucení tataráku je středomořské, tedy delikátně do kysela. Maso není namleté ale nakrájené na větší kousky, což vám dá možnost ocenit i texturu masa v kontrastu s tekutým žloutkem. Se skleničkou nijak komplikovaného Chablis Vieilles Vignes z vinařství Jean-Claude Bessin si lze tento předkrm vychutnat ještě lépe.

Signaturním jídlem Miroslava Kaliny je telecí brzlík. To je klasická soutěžní disciplína všech francouzských podniků s ambicemi se ucházet o hvězdu od Michelina. Kalinův brzlík v ní obstojí velmi slušně. Uvnitř je krémově měkký, na povrchu téměř křupavý. Brzlík je podávaný s kaštanovým pyré, několika plátky černého lanýže a kroketou, uvnitř které je tekutý žloutek. Všechny chutě, textury a vůně ladí výborně dohromady. Hvězdou jídelního lístku je zaslouženě.

Čas plyne u Kaliny příjemně a servis probíhá v plynulém tempu, ani rychle ani pomalu. Jedna drobnost by se ale vylepšit dala. Restauraci jsem navštívil v naprosto jalovou dobu a byli jsme tam celý oběd sami. Uvítal bych, kdyby nám v této situaci byl nabídnut ten nejlepší stůl v restauraci a ne ten, který je sice nejblíž od kuchyně ale zastrčený vzadu v koutě u zdi.

