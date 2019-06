Je to tady Stuchlí (k)

Stuchlík přišel ke kandidatuře na primátora nějak takhle. Jednou ráno ho probudil telefon, na displeji svítilo Andrej Babiš. Telefon zvedl, nechal se pozvat na schůzku a nechal se unést šéfovým charizmatem, jak se svěřil v jednom rozhovoru. Pak už jen následovala schůzka s PR týmem, kam přišel v kraťasech, a když už zabodoval i u „mladejch“, bylo jasné, že ANO má kandidáta na primátora. Pokud by šlo vše hladce, vystřídal ba v kanceláři Adrianu Krnáčovou ze stejného hnutí.

Jenže hladce to nešlo. Zakladatel Fincentra přišel do ANO, kterým v Praze zmítaly vnitřní rozpory. Kotníky mu začal okopávat bývalý lídr Patrik Nacher a jeho parta, jehož Stuchlík s Babišovou pomocí ještě před volbami přeskočil. Stalo se, co muselo. ANO ve volbách kvůli éře Adriany Krnáčové neuspělo, přičemž neúspěch vyústil v hledání viníků a štěpení pražské buňky. Stuchlík se dostal do úplně stejně férového a přímočarého světa, jak férové a přímočaré byly půjčky nebankovní firmy Fair Credit, kde měl před nástupem do politiky také podíl.

Málempriátora k jeho nynějšímu odchodu ze zastupitelstva ale vedl vedle partajních rozporů i prostý fakt, že nedosáhl cíle. Nic neřídil a zjistil, že ani řídit nemůže.

Připomíná vám to něco? Žil byl kdysi Zdeněk Tůma. Kandidát TOP 09 na primátora Prahy, který na billboardech sliboval, že si město vezme na triko. Jenže přišel stejně jako Stuchlík z úplně jiného světa doprostřed minového pole, kde jeden voják strká loktem do druhého, aby ho dostal z bezpečné cesty. Ani Tůma se nestal primátorem a politika ho přestala bavit.

Bývalý centrální bankéř stejně jako nyní Stuchlík dali voličům jasně najevo, že jejich zájmy hájit nebudou, protože jejich ego nedostalo najíst. Jinak řečeno dali voličům skvělý důvod vůbec nechodit k volbám, když s jejich hlasem naložili tak, že ho zmuchlali, hodili do kanálu a odešli. Stuchlík svým krokem ANO jednoznačně poškozuje a voliče uráží, stejně jako to kdysi udělal Tůma. Na vnitrostranické úrovni si to možná dokázali oba obhájit, před voliči ale ne.

Obloukem se vracíme k Václavu Klausovi. Zkušený politik ví, že chce-li uspět, musí být lídrem nejen ve vítězném tažení, ale o to spíše v těžkých dobách opozičního půstu. Topka udělala chybu a dnes už to ví. Jenže když si založíte hnutí jen na marketingové strategii, jste odsouzeni dělat stejnou chybu pořád dokola. Až ANO půjde z tlustých do tenkých, ukáže se to naplno.

