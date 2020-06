Jak armádě sebrat peníze? Mouřenín si na vidle nabíhá sám

Průběžná data ukazují, že investice do vojska nejdou podle plánu. Další argument pro ty, kdo chtějí, aby se v obranném rozpočtu škrtalo

Ministerstvo pod vedením Lubomíra Metnara má letos na investice připraveno 16,89 miliardy korun. Do konce března, kdy úředníci z téhle sumy utratili pouze 1,75 miliardy, se pomalé čerpání dalo chápat. Poslední údaj, který mluví o tom, že do 31. května z obranných účtů odešlo celkově 3,48 miliardy, však už za zmínku a pozornost stojí.

Znamená to, že během prvních pěti měsíců roku 2020 obrana na investice spotřebovala jen pětinu určených peněz. Přitom ještě 9. května ministr Lubomír Metnar v deníku Dnes, patřícího do koncernu Agrofert, napsal: „Mouřenín udělal svou práci, mouřenín může jít. Armáda významně pomohla se zvládnutím koronakrize, ale teď by mohla být první, kdo na ni doplatí. Názory, aby se kvůli pandemii zastavila modernizace vojska, je třeba odmítnout.“

Investiční výdaje na obranu 2020

Celková suma: 16,85 miliardy Kč

Vyčerpáno ke konci ledna: 0,08 miliardy

Vyčerpáno ke konci února: 0,51 miliardy

Vyčerpáno ke konci března: 1,75 miliardy

Vyčerpáno ke konci dubna: 2,99 miliardy

Vyčerpáno ke konci května: 3,48 miliardy

Čerpání peněz nicméně dokazuje, že nákupy se skutečně zastavily. Byť je reálné, že na konci roku opět přijde akviziční sprint, kdy se budou narychlo předplácet kontrakty a odesílat nesmyslné zálohové platby, jak se stalo v posledních letech pravidlem, ministerstvo financí dnes vidí, jak těžkopádně obrana s investičními miliardami zachází. To vše přesto, že vojsko normálně funguje a plní všechny své úkoly.

Takže až přijde další vlna škrtů, jakože přijde téměř stoprocentně, obrana je v poměrně nelichotivé situaci. Byť ministryně financí Alena Schillerová minulý týden – opět v deníku Dnes z Agrofertu – naznačila, že desetiprocentní škrt v provozních výdajích by se měl vojákům v příštím roce vyhnout, balík určený na obranné investice takovou „imunitu“ od Schillerové zatím nezískal.

A pokud do něj skutečně sáhne a několik stovek milionů či miliard vojsku vezme, bude to především chyba samotné obrany. Jen ona svým pomalým broděním dokazuje, že s nedostatkem úředníků – a mimochodem stále bez plnohodnotného náměstka pro akvizice – je čerpání rozpočtu náročným úkolem.

Tenhle fakt nezmění ostrá prohlášení a komentáře ve spřátelených médiích, ani Metnarovo přiznání, že šéfovi nabídl svou rezignaci. V okamžiku, kdy hnutí ANO vládne ministerstvu obrany šest a půl roku v kuse, by člověk přece jen čekal o něco rozumnější, racionálnější a především systémovější řešení.