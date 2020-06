Investování jako sjíždění facebooku

Americká veleúspěšná aplikace Robinhood, kterou používá přes deset milionů lidi (v Česku zatím nedostupná) ukázala, jak obchodování na trzích podléhá davové psychóze a začínající investoři vnímají burzu jako další zábavu a kasino – dokud nepřijdou ztráty.

Dvacetiletý student Alexander Kearns obchodoval přes aplikaci Robinhood a když zjistil, že je ve ztrátě 730 tisíc dolarů, spáchal sebevraždu (zanechal za sebou dopis, v němž o investicích mluvil). Kearns přitom pouze špatně pochopil stav účtu, protože se pohyboval v zisku. Nerozuměl obchodům, které prováděl ani finanční páce, na kterou obchodoval.

Mobilní broker Robinhood (aktuálně ohodnocený na 8,43 miliardy dolarů) nabízí podobně jako v Evropě Revolut obchodování na finančních trzích za nulové poplatky, takže nakupovat akcie firem mohou lidé podobně jako brouzdat po facebooku. Obchodování se tak stalo zábavou, která už ale dokáže částečně deformovat trh.

Když autopůjčovna Hertz požádala 22. května zbankrotovala a požádala o ochranu před věřiteli, její akcie padly téměř k nule. Poté však od 26. května do 8. července vyletěly neskutečně nahoru z 56 centů za akcii na 5,53 dolarů za akcii, takže zhodnocení činilo 900 procent.

Aplikace zveřejňuje anonymizovaná data, takže je vidět, že právě uživatelé Robinhood do Hertze hojně investovali. Před bankrotem vlastnilo akcie autopůjčovny zhruba 43 tisíc účtů, v prvním týdnu po bankrotu to bylo už 73 tisíc účtů a v polovině června už 171 tisíc účtů. Za růstem akcií zkrachovalé firmy tedy stáli zejména tito začínající investoři (průměr je u Robinhoodu jednatřicet let). Dnes je cena akcií Hertz zpátky na 1,69 dolaru za akcii.

Obří ztrátu tedy zažily desítky tisíc uživatelů aplikace, kteří poznali, jak umí být trh nepřátelský, když bublina splaskne. Ne že by profesionální investoři bublině unikali. Finanční mánie procházejí celými moderními dějinami od tulipánové horečky až do současnosti. Ale demokratizací investování je zvyšuje počet těch, kdo trh ženou bez obav a znalosti nahoru a následně „inkasují“ vysokou ztrátu. Pokud nejde o život, je to sranda. Případ Kearnse ale ukazuje, že někdy jde o život.