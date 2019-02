Hovězí divení

Skandál kolem polského hovězího je pěkným dárkem českým agrobaronům, kteří momentálně prožívají asi nejlepší časy v historii. Nikdy nebyl jejich vliv tak silný, jako v době, kdy je premiérem Andrej Babiš a ministrem zemědělství Miroslav Toman. Ostrá reakce volající po zákazu dovozu hovězího z Polska má zkrátka vedle politické atraktivnosti, kdy se stát zastává chudáka spotřebitele, přesah i do byznysu.

Produkce tuzemského masa se potýká s problémy, především z důvodu nedostatečné konkurenceschopnosti. Soběstační třeba v hovězím jsme jen asi z osmdesáti procent. A to přesto, že devět kilogramů na hlavu ročně je spotřeba legrační a zhruba čtvrtinová oproti poměrům před nějakými pětadvaceti lety. Je to hlavně o ceně. Hovězí je prostě dražší maso, i když ceny, za které se u nás prodává, jsou stále citelně nižší než ty na západ od nás. A tak se to, co odchováme, ještě z velké části vyveze. Zejména to kvalitnější. Pochopitelně se pak dováží to nejlevnější, hlavně z Polska, ale i z Nizozemska, které má - pokud jde o bezpečnost potravin - na Západě podobnou pověst jako Polsko u nás.

Proč jsou lepší?

Zásadní otázkou je, kde se bere polská konkurenceschopnost, a to nejen v hovězím, ale v potravinářství vůbec. Podle klasických ekonomických pouček bychom měli být ve výhodě, protože velké české celky by měly být efektivnější než rozdrobené polské zemědělství. Evidentně to neplatí.

Přitom rozdíly ve mzdách už dnes nebudou příliš zřetelné. Je ten rozdíl opravdu jenom v laxní a nepříliš funkční veterinární kontrole? To asi nebude úplně celá pravda. Oni by ti naši velkostatkáři mohli možná nejdříve hnout zadnicí, investovat do modernizace a až pak se dožadovat omezování dovozů a zavádění kvót na českou produkci v supermarketech, jakkoli je nyní obezřetnost vůči bezpečnosti polských potravin na místě.Ale nejen u výsekového masa.

Opakované problémy se objevují hlavně ve výrobní surovině, například v drůbežím separátu a dalších podobných „dobrotách“, které představují dost vysoký podíl dovozů masa. A tam křik českých státních orgánů není moc slyšet. Ono totiž na balíčkovém mase původ zvířete dohledáte, na buřtech z Kostelce i odjinud už nemáte šanci.

Poláci se poučí

Tady ani Toman s Babišem po omezování dovozů nevolají a dobře vědí proč. Ono nakonec žádné omezování zemědělského obchodu v Unii stejně neprojde, zvlášť když se zatím nenašlo u problematického masa nic závadného.

A mimochodem po zrušení systému nuceného výseku, kdy i nemocná nebo poraněná zvířata procházela veterinární kontrolou a bylo možné je nějak nezávadně zužitkovat, jsou ke švindlování dostatečně motivováni i čeští sedláci a řezníci. Tak abychom se jednou nedivili.

Poláci se navíc nakonec poučí. Svými potravinami zaplavili Evropu a jejich export je pro ně zásadní. Jednou ty skandály skončí a polští veterináři přestanou pomáhat prodejům českých masokombinátů takto neblahým způsobem.

