Hokejový klub za korunu. Není to hodně?

Miliardář a majitel skupiny D+D Real Petr Dědek zachraňuje pardubický hokejový klub. Jednání o prodeji Dynama dostala minulý týden jasnější kontury, na jejichž základech se má vytažení zdevastované hokejové bašty odehrát. A není to pěkný pohled.

Dědek s majetkem zhruba 3,5 miliardy korun patří k nejbohatším Čechům. Jako jediný projevil zájem vytáhnout pardubický klub z ekonomického dna a zabránit pádu na dno sportovní. Bez něj by hokej v Pardubicích skončil. O klub původně projevil zájem i podnikatel Vladimír Pitter, který je zároveň majitelem fotbalového klubu FK Pardubice. Toho prý ale zastupitelé odmítli a Dědek zůstal ve hře sám. Vedení města si nemohlo vzít potopení klubu na triko, a tak měl miliardář výtečnou vyjednávací pozici. Podle toho vypadají i podmínky pomoci.

Prodej hokejového klubu schválili zastupitelé Pardubic minulý týden, město se tak má stát těsně podpolovičním vlastníkem, většinu bude mít Dědek. Město ztrácí veškerou rozhodovací pravomoc. Zastupitelé se zavázali nalít do hokeje nemalé prostředky a vlastně se neví, kolik to bude. V dohodě se sice píše o platbě čtyřiatřiceti milionů korun ročně po dobu patnácti let, nakonec to ale mohou být vysoké násobky této sumy. Město totiž slíbilo další investice, aniž by tyto byly alespoň rámcově třeba nějakým stropem vyčísleny.

Zastupitelé se například zavázali k investici do severní tribuny a restaurace. Pikantní je, že zatímco exkluzivitu na pořádaní výdělečného cateringu bude mít i mimo hokejové akce hokejový klub se svým soukromým majitelem v čele, investice do jeho obnovy, potřebného zázemí pro restauraci a catering bude platit město.

Nový vlastník ušetří i na nájemném. Zatímco všem ostatním podnikatelům navrhlo vedení města z důvodu nouzového stavu slevu na nájemném v nebytových prostorách města pouze do konce roku, hokejovému klubu kývlo na roční slevu na nájemném ve výši skoro 400 tisíc, a to až do dubna 2023.

Dědek je protřelý byznysový harcovník, je to nejen stavebně realitní magnát, daří se mu i ve sportovním odvětví. Třeba v golfu patří k nejvýraznějším tuzemským tvářím a donátorům, ale „umí“ i hokej, což předvedl ve svém rodném Vrchlabí. Místní hokejový klub dokázal vytáhnout až do druhé nejvyšší soutěže. Pardubice, odkud vzešly hvězdy jako Dominik Hašek nebo Vladimír Martinec, budou sice mnohem těžší kalibr, není ale důvod pochybovat o tom, že by to Dědek nezvládl. Bude to ovšem drahé – pro občany města samozřejmě.

Dědkovi jeho postoj, zejména pokud jde o diktát podmínek, nelze vyčítat, i on investuje nemalé prostředky a i zde musí platit ono výdělečné pravidlo za korunu koupím, minimálně za dvě prodám. Výrazně Dědkovi pomůže i závazek města ke zpětnému odkupu klubu, a to samozřejmě za tržní cenu. Kdo by v této nejisté době riskoval, že?

Dlouhodobě nejúspěšnějšími hokejovými kluby jsou v České republice ty bez podílu municipality. Vidíme to v Liberci, v Plzni nebo u Komety. Pardubický klub ale celý nikdo nechce a nyní je pozdě na řešení, které by bylo alespoň trochu ohleduplné k městské kase.

Sluší se proto alespoň připomenout, kdo za to může. Je to vedení města aktuálně v čele s hnutím ANO, jsou to komunální politici odtržení od reality, kteří pokud by museli řídit jakýkoli podnik a ztrátu hradit ze svého, do půl roku by skončili v insolvenci a s exekutorem v zádech. Ale když se platí ztráty z cizího, to je jiná. Budou teď zastupitelé chodit na hokej do skyboxu s cateringem za své?