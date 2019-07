Hamáčkovi mimoni

Byla to ideální situace odvolat prezidentova oblíbence a podstrčit mu kandidáta, který na Hradě vyvolá pobouřené hýkání se vzpomínkou na Hermanova strýčka Bradyho. Stačilo položit na stůl demise a připojit hlasy k ústavní žalobě na prezidenta. A Babiš by byl bez vlády a v těžké situaci, kdy ztrácí body. Prezident zase za kazisvěta, který kvůli své chorobné pošetilosti rozbil fungující vládu. Patrně by to tak daleko nedošlo, protože premiér a prezident by couvli a Hamáček by byl za silného. A když ne, volebně by vláda s jasnou podporou Okamury poškodila ANO, na čemž by mohli sociální demokraté jenom vydělat.

Nic z toho se nestalo. O demisích už není řeč. Místo toho v době tiskovky odcházejícího Staňka zde přicházejí další bombastická prohlášení o tom, jak ČSSD nepodpoří rozpočet, když nedostanou jejich resorty navíc dvacet miliard. V situaci, kdy objektivně není na rozdávání, a na účely, které jsou voličům k smíchu. Výdaje na penze a sociální dávky narostly od roku 2015 z 504 miliard na letošní 604 miliardy, v čemž nejsou započteny dodatečné miliardy pro sociální ústavy, a o pořádný ranec nepochybně narostou i v příštím roce, protože Babiš zase zvedne penze o devět stovek, což krásně prodá voličům. Paní Maláčová za této situace vystoupí s tím, že potřebuje dalších jedenáct miliard, bez nichž nám zde bezmocní snad začnou kapat na ulicích hlady.

Pak taky chybí policajtům nová auta a propouštět nějaké úředníky z těch padesáti tisíc čerstvě nabraných, které nikdo nepotřeboval, už vůbec nejde. Do toho si ikona pražské kavárny ministr Petříček nadělí trafiky na úřadě svým partajním kumpánům. Tomu se dnes říká levicová politika.

Lepší přihrávku na smeč o rozpočtové odpovědnosti a špidlovském DNA sociálních demokratů si pro premiéra vymyslíte jen stěží. Této party mimoňů z Hybernské, která ani v situaci existenčního ohrožení není schopna pochopit, kde je sever, fakt po dalších volbách nebude škoda.

