Glosa: Epstein se nezabil aneb Když masy nevěří elitám

Sociálním sítím vládne v posledních týdnech jednoduchá zpráva – Epstein se nezabil. Lidé jí vkládají do úst filmovým postavám, zvířátkům i neživým objektům v novodobých anekdotách neboli memech. Pro ukázku jeden aktuální: Víte co mají společného vánoční ozdoby a Epstein? Sami se nepověsí. Ale hezky popořádku.

Finančník Jeffrey Epstein byl dříve známý hlavně díky svému bohatství a konexím v nejvyšších patrech společnosti. Britská královská rodina, Clintonovi, Donald Trump… Poslední jmenovaný ho v roce 2002 v rozhovoru s časopisem New York označil za „báječného chlapíka“. Epstein měl kromě záliby v luxusu ještě jednoho koníčka – sex s nezletilými dívkami. Podle různých obvinění své společnice rád půjčoval kamarádům, například britskému princi Andrewovi.

Za to si již jednou odseděl 18 měsíců vězení (podezřele málo, řekl by si konspirátor). V létě byl znovu zatčen a na základě nových obvinění mu hrozilo až 45 let vězení. Až sem by bylo vše v pořádku, kdyby ho 10. srpna nenalezli v cele oběšeného, zatímco strážní, kteří ho měli kontrolovat, spali.

Jedni tvrdí, že ho zabil Trump. Další zase, že to byla Hillary. Z veřejných projevů se zdá, že teorii o vraždě vzácně podlehli konspirátoři z obou konců politického spektra. Úřady smrt uzavřely jako sebevraždu. Žalobci mezitím obvinili dva bachaře z falšování záznamů. Zápletka tak dokonale konspirační, že by jí ani klasik nezvládl vymyslet lépe.

Facebook, rozuměj jeho uživatelé, má ale jasno. Epstein se nezabil. Objevují se nové a nové memy, které nenechávají kauzu v online prostředí usnout. Za chytlavým mottem se sdružují obyčejní lidé, kteří přirozeně nevěří elitám a už mají všeho dost. Ostatně když mohl Epstein spát s čtrnáctiletými dívkami, proč by to nemohli dělat i další. Stačí si vzpomenout na Trumpovy silácké výroky ze šaten nebo stážistku Lewinskou.

Co to znamená, když mezi chudnoucími obyvateli bohatnoucích velkoměst po celém světě začínají bouchat saze beznaděje.

Ilustrace k eseji Kdo seje vítr ( Autor: Vojtěch Velický )

Nůžky mezi bohatými a chudými se navíc stále rozevírají, střední třída mizí a i přesto, že média západního světa jsou plná zpráv o ekonomické konjunktuře, masy lidí chudnou, i když platy rostou. Mileniálové jsou po letech první generací, která vydělává méně než jejich rodiče.

Víra v to, že se Epstein nezabil, pramení z arogance moci, které je pracující třída svědkem. Těžce se odpouští Elonu Muskovi, že poslal auto do vesmíru (i když nějaká zátěž rakety by byla stejně nutná) nebo Macronovi přepychovou oslavu narozenin ve Versailles. Příklady ani nemusíme hledat za hranicemi - Zemanův poradce Nejedlý slavil narozeniny na Hradě, Klaus mladší si pronajal pro oslavu narozenin dcery část Národního muzea.

Nelze se proto divit, že společnosti stačí zdánlivě malá jiskra a lidé vyjdou do ulic. V Hongkongu to byl extradiční zákon, ve Francii ceny pohonných hmot, v Chile zdražení jízdného. Napětí ve společnosti roste a lidé jsou ochotni se spojit za téměř jakoukoliv jednotící myšlenkou. Ať už v ulicích, nebo na sociálních sítích.

