Globalizace zase dostala na frak. A s ní i česká prosperita

Evropa se právě nachází uprostřed další ekonomické krize, kterou podle mnohých zavinila globalizace. Ta byla často na pranýři už před více než deseti lety kvůli rozpoutání té předchozí celosvětové recese. Globalizace přitom v posledních deseti letech dostala od voličů pěkných pár ran. Přinesla mimo jiné brexit nebo Donalda Trumpa v Bílém domě. I teď můžeme ve světové politice očekávat podobné otřesy.

Jenže tentokrát je ve skutečnosti na vině „nedostatek globalizace”. Virus se rozšířil zejména kvůli tomu, že se Čína uzavřela sama do sebe a odmítla se zbytkem světa sdílet informace. Dlouho popírala jakékoliv nebezpečí a nakonec zřejmě i falšovala svá data o počtech nakažených a zemřelých. Ani Evropa moc nespolupracovala. Z Evropské unie se najednou stal zase pouhý kontinent plný národních států, které zavřely své hranice a každý si jel po svém bez jakéhokoliv „diktátu” z Bruselu.

Nebylo možné ani srovnávat statistiky jednotlivých evropských zemí, protože každý stát používal odlišné metody a nakažené počítal jinak. Rozmanitost přístupů evropských zemí pramení především v tom, že zdravotnictví je ve výsostné pravomoci jednotlivých členských států EU. I proto byla ale situace v některých zemích kritická. Zvítězila absolutní suverenita, možnost rozhodovat se výhradně samostatně. Na jedné straně jsme tedy viděli přísný postup Česka či Slovenska a na druhé straně liberální postoj Švédska či Velké Británie. Kvůli tomu je doteď cestování mezi těmito státy prakticky nemožné.

Na chvíli jsme se tedy ocitli v hluboké minulosti a mohli jsme si vyzkoušet, jak by vypadala Evropa bez společenství. Byl to smutný pohled. Ztížené cestování, ekonomický propad, komplikovaná komunikace, nemožnost srovnání. To je realita Evropy národních států, po které volá nezanedbatelná část české i zahraniční politické reprezentace.

Nelze zavírat oči před tím, že současné ekonomické potíže Itálie či Španělska jsou i našimi problémy. Jakmile půjdou dolů tyto státy, i my to poznáme ve svých peněženkách. Pokud chceme slovy Václava Klause mladšího „o třetinu zchudnout”, můžeme jít touto cestou. Ale dovolím si pochybovat o tom, že čeští učitelé či lékaři budou ochotni odevzdat třetinu svých platů za oběť národnímu státu.

Česko jako vysoce exportní země si dokáže zachovat svou prosperitu jedině v co nejvíce propojené Evropě a v co nejvíce propojeném světě. Jakmile podlehneme falešné iluzi o národní suverenitě, všichni zchudneme. A to se týká i pomateného nápadu některých poslanců hnutí ANO či SPD omezit prodej zahraničních potravin v českých obchodech. Pokud Česko jako země absolutně závislá na zahraničním obchodě zavede jakákoliv protekcionistická opatření, čeká naší ekonomiku hluboký pád.