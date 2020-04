Generál zatím bitvu o Hrad nevyhlásil. Zahájil ale bojovou přípravu

Přestože Petr Pavel na pondělní tiskovce vstup do politiky ještě neoznámil, jeho platforma Spolu silnější bude odrazovým můstkem.

Letošní Květná neděle–5. dubna – se mohla stát dnem, kdy generál Petr Pavel naplno odstartuje svůj vstup do politiky. Na jeho twitterovém účtu se objevilo mnohoznačné: „Cítím potřebu pomoci aktivněji než dosud. Zítra ve 13.00 oznámím na tiskové konferenci jak.“

Pro mnohé to byl jasný signál. Bývalý náčelník generálního štábu a exšéf Vojenského výboru NATO práskne bičem do země a až všechen prach sedne zpátky, prohlásí něco ve stylu „doba nazrála, jsem připraven, jdu do toho.“ Jenže realita pondělní tiskovky v parku byla trochu prozaičtější.

Jako voják jsem celý život sloužil své zemi a snažil se být tam, kde mě bylo třeba. Dnes, kdy čelíme v novodobé historii nepoznané hrozbě, mnoho lidí pomáhá obdivuhodným způsobem. Cítím potřebu pomoci aktivněji než dosud. Zítra ve 13:00 oznámím na tiskové konferenci jak. — Petr Pavel (@p61pavel) April 5, 2020

Žádná velká slova ani prohlášení se nekonala, před několika pozvanými novináři Petr Pavel oznámil vznik iniciativy Spolu silnější. Jejím úkolem má být finanční pomoc těm, kteří v současné době pomáhají. Tedy přes transparentní účet financovat výrobu ochranných pomůcek nebo asistovat důchodcům či osamělým matkám.

I když se tak na první pohled jeví, že Petr Pavel zase neohlásil to, o čem se už mnoho měsíců spekuluje a zase jako by trochu couvnul zpátky, realita může být jiná. Jeho platforma Spolu silnější se totiž po odeznění čínské chřipky může velmi dobře, rychle a jednoduše stát hnutím, na němž bude generál stavět svou politickou budoucnost.

Pokud nyní v krizi nasbírá kladné body a sympatie jako ten, kdo jen nekopal a nekritizoval, nýbrž aktivně pomáhal, může se zase vrátit jeho aura univerzálního hrdiny, která v mnohých očích zmizela kvůli jeho – zcela pochopitelným a oprávněným – protiruským postojům či kvůli jeho tolikrát omletému členství v KSČ během jeho služby v Československé lidové armádě.

Ostatně i na novinářský dotaz generál v pondělí odpověděl dost otevřeně. „Všechno má svůj čas,“ popsal své politické ambice. Chtěl prý v dnešní situaci přispět něčím, co by dávalo smysl. A je třeba dodat, že smysl to dává i z dlouhodobějšího hlediska.

Petr Pavel tak zatím s jasným slovem o svých politických cílech čeká. Rozjezd iniciativy Spolu silnější je nicméně zřetelným signálem, že do věcí veřejných chce a bude promlouvat. A odtud je už k aktivní politice jen kousek.