Fiasko jménem voucher na domácí dovolenou

Vláda schválila začátkem června krizový plán na podporu cestovního ruchu z dílny ministerstva pro místní rozvoj. Má šestnáct bodů a o tom, jak budou fungovat slibované vouchery na domácí dovolenou, se zde nedozvíte vůbec nic.

Pokud jde o neustále deklarovanou snahu pomáhat domácímu cestovnímu ruchu, nic nemůže ilustrovat zoufalost ministerstva pro místní rozvoj lépe než právě vouchery na domácí dovolenou.

Když se poprvé dostal na veřejnost plán resortu místního rozvoje podpořit domácí cestovní ruch, šlo o velkolepý příspěvek v podobě desetitisícové poukázky s tím, že polovinou přispějí zaměstnavatelé. Úředníci však tvrdě narazili. Představte si to, oni nám ti zaměstnavatelé nechtěli na dovolenou přispívat. Také vás to překvapuje?

Navíc se zjistilo, že na samotné distribuci poukázek se chtěly přiživit firmy typu stravenkových firem a to tím, že by si část peněz určených na podporu domácího cestování stáhly v rámci provize pro sebe za to, že budou poukázky distribuovat. Technicky není samotná distribuce složitá, stát ale neví, jak a nemá na to ani kapacitu, návrhy úřadům přitom nabízely i samotné cestovky. Tam to ale v některých případech bylo sporné, protože někteří tím sledovali zejména to, že by se dostali k obrovské databází kontaktů na lidi, co pojednou přes voucher na domácí dovolenou. Následovalo dlouhé ticho.

Najednou jsme tu měli začátek června, většina pracujících či rodin s dětmi už měla letní měsíce rozplánované, a resort rozvoje přišel s horkou novinkou v podobě lázeňských voucherů, prý to je první fáze voucherů na domácí dovolenou.

Detaily prý si zatím ministerstvo místního rozvoje chtělo nechat pro sebe, jak ještě 18. června prohlašoval náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR Martin Koppitz. Jen pro připomenutí, lázeňské vouchery měly startovat od července. Kdo by se ale na to spoléhal, města a regiony proto rozjely vlastní nevídaně atraktivní podporu domácího cestovního ruchu. Například Karlovy Vary už svoje vlastní lázeňské a ubytovací vouchery distribuují několik týdnů a to bez problému.

Resort rozvoje by měl raději přiznat barvu a říct, že voucher na tuzemskou dovolenou nebude a kdyby snad někdy za několik měsíců to konečně někdo kompetentní vymyslel a technicky dotáhnul, měl by počítat s tím, že i ně nebude velký zájem. Musely by totiž přinášet výrazně štědřejší podporu, než nabízejí regiony, protože slevy nepůjde kombinovat. A vzhledem ke kondici státního rozpočtu není pravděpodobně, že stát dokázal kraje trumfnout.