Drahoš z doby ledové

První poslední Petra Weikerta Autor: Euro.cz

Neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš začal nahlas přemýšlet o tom, že by se pustil do příští prezidentské volby. Těžko říci, jestli uvěřil, že proti sobě bude mít starostu Řeporyjí Pavla Novotného v závěsu s podnikatelem Jaromírem Soukupem a Dominikem Haškem a vítězství bude tedy brnkačka, svoje úvahy by měl ale senátor Drahoš zaplašit. Pouštět se do souboje podruhé, by byla v jeho případě chyba.