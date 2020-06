Dobrá volba? Vojáci dostanou to nejlevnější dělo, které bylo k dispozici

Dělostřelci, jedna z nejpřehlíženějších součástí české armády, mají konečně důvod k optimismu. Ministerstvo obrany jim vybralo nová děla.

Na čerstvě oznámenou novinku, že Česko pořídí 52 samohybných houfnic Caesar na podvozku Tatra za zhruba šest miliard korun, jde nahlížet z několika úhlů. Tím nejdůležitějším je, že obrana konečně udělala několik let odsouvaný krok a jasně řekla, jakou podobu by mělo mít české dělostřelectvo v příštích letech.

Tím, že by vojáci do konce roku 2026 měli získat 52 nových děl, bude moct armáda definitivně schovat samohybné houfnice DANA. Dělostřelci tak získají požadovaný dostřel, který se zavázali mít se vstupem do NATO – tedy minimálně čtyřicet kilometrů. Navíc se dá čekat, že modernizace pomůže i v náboru. Dělostřelecká posádka v Jincích má dlouhodobě potíž s mladými rekruty, nováčci se do ní velmi pravděpodobně nehlásí i kvůli neatraktivní a zastaralé technice.

Dalším úhlem, jímž je možno chystaný kontrakt nazírat, je způsob výběru. Obrana má samozřejmě právo říct, že interním výběrem dospěla k tomu, že francouzský Caesar na českém podvozku Tatra 8×8 je nejlevnějším (skutečně má být cena hlavním parametrem při nákupu vojenské techniky?) a nejvíc vyhovujícím řešením z osmi posuzovaných.

Ovšem vzhledem k tomu, kolik let se na projektu pracovalo a kolik možných cest modernizace dělostřelectva se zvažovalo, by bylo záhodno oponu zakázky roztáhnout přece jen víc. Kór když sám ministr obrany Lubomír Metnar agentuře ČTK řekl, že do nejužšího výběru se dostala i slovenská houfnice Zuzana a že podle něj jde o „velmi dobrý zbraňový systém“. I to dokládá, že výběr nového děla nebyl kdovíjak jednoznačnou záležitostí.

Detaily zakázky • Technologie: 52 houfnic Caesar (Nexter Systems, Francie)



• Podvozek: Tatra 8×8 (CSG, Česká republika)



• Předpokládaná celková cena: 5,95 miliardy Kč (včetně DPH)



• Předpokládané uzavření smlouvy: do konce roku 2020



• Nákup obsahuje: prvotní dodávku munice, dva simulátory, servisní soupravu, školení instruktorů a technického personálu, opci na dalších 12 kusů houfnice pro případ operačních ztrát​

Dalším – a z pohledu českého průmyslu – velmi podstatným hlediskem je role koncernu Czechoslovak Group v zakázce. Nákupem nových houfnic opět stoupne důležitost skupiny jako strategického dodavatele českých pozemních sil. Navíc na peníze si přijde nejen při dodávkách a opravách nových děl, ale do budoucna může velmi pravděpodobně počítat i se zakázkou na modernizaci dnes používaných houfnic DANA. I proto je Czechoslovak Group, vedle samotných vojáků z Jinců, vítězem současného dění.

Ministerstvo obrany se podle zdrojů týdeníku Euro bude snažit, aby část zakázky přesunulo i do svého státního podniku VOP CZ. Otázka ale je, jak silnou vyjednávací pozici bude mít při chystaných rozhovorech s francouzským Nexter Systems, výrobcem technologie Caesar. Pro něj je totiž hlavním partnerem v Česku skupina Czechoslovak Group.

Už výběr víceúčelových vrtulníků v minulých letech ministerstvu obrany ukázal, do jakých potíží s mezinárodním dosahem se může dostat, když se způsob a pravidla nákupu „tutlají“. Těžko říct, proč se do stejného scénáře ministerstvo pouští i nyní.