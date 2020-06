Dítě za 1,6 mega

Herečka Anna Kameníková loni poskytla rozhovor, ve kterém vysvětlovala, proč nechce mít děti. Rozhovor se mi vybavil minulý týden, když si premiér Andrej Babiš povzdechl, že by ženy měly rodit dřív. Ideálně kolem 24. roku života a ne až kolem třicátého roku a že je třeba to podporovat všemi možnými prostředky, napsal Babiš.

Pokud člověk byl v tu dobu online, nedalo se kritickým komentářům vyhnout. Všechny nabízely téměř na chlup stejné řešení. Ženy prý nebudou rodit dřív, dokud jim stát nezajistí dobré podmínky. Každý má právo na svobodnou volbu a rozhodnutí nemít děti je zcela legitimní. Ale házet vinu na stát?

Úhrnná plodnost, tedy průměrný počet dětí připadající na jednu ženu, dosahuje 1,7 dítěte, situace se zlepšuje už několik let v řadě, ale do kýženého poměru 2,1 dítěte na jednu ženu, který je pro udržení populace nezbytný, je daleko. Populace stárne, demografický vývoj je nepříznivý. A na to Babiš narážel. Co s tím?

Tak třeba, že Česko by mělo schválit zálohové výživné, jak jsem se dočetla, protože ve chvíli, kdy by otec dětí ženu opustil a neplatil alimenty, ocitla by se na hranici chudoby. Děti si tedy dotyčná pořídí, až nebude kvalita jejího života a života dětí závislá na vůli jejich otce je podporovat. Nebyla jsem si jistá, jestli chápu správně, že ještě ani není těhotná a už předpokládá, že ji otec dětí opustí.

A ještě jeden návrh od stejné autorky kritizující Babiše. Děti si pořídí rovněž až ve chvíli, kdy bude garantované místo ve školce pro děti od dvou let, aby se mohla vrátit do práce a živit sebe a děti. Kdyby takto přemýšleli její rodiče, nikdy by se nenarodila. A kdyby tento manažerský přístup měli všichni, můžeme rovnou na nějaké zachování populace zapomenout.

Kolega novinář z jednoho deníku ve svém komentáři k tématu napsal, že ženy se změnily, rodiny se změnily, model, kdy žena rodí a udržuje oheň a muž loví a staví mosty, je pryč. Má pravdu, ženy dnes nechtějí jen rodit a udržovat oheň, ale ještě u toho lovit a stavět mosty. A jen těžko se smiřují s tím, když zjistí, co to obnáší.

Včera, kdy se slavil Den dětí, přišel do redakcí email s názvem Kolik stojí dítě. Propočty ukazovaly, že náklady na výchovu a výživu dítěte do jeho osmnácti let jsou 1,6 milionu korun. To není málo, že? Dnes vám skoro každý řekne, jaké nevýhody přináší potomek. To se pak z té komfortní zóny těžko vystupuje. Jakmile budete mít děti, už se nikdy pořádně nevyspíte. Také jste to už někde slyšeli?

Myslíte si, že rodina je důležitá? Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Kdy vám někdo řekl, že rodina je důležitá? Že mít děti je důležité. Že bez dětí není budoucnost. A že pokud budete s plozením čekat, až bude celý váš život přesně podle vašich představ, tak děti nebudete mít nikdy. A že mít děti nerovná se peklo na zemi. Tohle už se dnes neříká ani v rodinách.

Babiš jen konstatoval biologická fakta. Stejně jako herečka Anna Kameníková ve zmíněném rozhovoru. Řekla, že mít děti jí přijde sobecké a že je líná.