ČSSD je naposledy ve vládě. Chce si to užít

Ona slova pronesl místopředseda strany Ondřej Veselý. Je smutné se dívat, co všechno si ČSSD vymyslí, aby mohla ve vládě být. Teď už je úplně zřejmé, že vyměnila svoji politickou budoucnost za poslední křesla ve státní správě a polostátních firmách.

Až dosud mohla strana říkat, že jí střet zájmů premiéra vadí, ale že se nic neprokázalo. Jenže situace se změnila, a jestli má být Veselého argument novou mantrou, díky níž se zapomene na premiérovy potíže, je to opravdu slabé.

Babišových 21 procent z eurovoleb není ve skutečnosti nic moc. Kdyby místopředseda Veselý vzal tužku a papír, spočetl hlasy, které ANO sebralo jeho ČSSD a komunistům, došel by plus mínus ke stejnému číslu. Jinak řečeno spojit odpadlé sociální demokraty s komunisty a prohlásit výslednou entitu za někoho, kdo musí vést zemi, to je návrat do dob, na které historie nepamatuje v dobrém.

Přečtěte si:

Navíc ANO nemá pozici tak silnou, jako podobná uskupení v Maďarsku nebo Polsku. Není hegemonem jako Fidezs nebo Právo a spravedlnost. Doma vede jen o zhruba 7 procent. Jen o málo méně měli v roce 2004 komunisté a taky je nikdo z ČSSD tehdy kvůli tomu nenominoval do vedení země.

Aby to úplně nevypadalo, přišli sociální demokraté s podmínkami, které chtějí po ANO splnit, a také podpořili mimořádnou schůzi sněmovny k Babišovu střetu zájmů. Relevantní jsou z podmínek dvě – Babišovy bývalé firmy přestanou dostávat národní dotace, jež nahradily výpadek těch evropských, a odpověď na audit do Bruselu napíše ČSSD, ne ministři z ANO. Bude zajímavé sledovat, čím se nechá ČSSD uchlácholit nebo za co svou pozici vymění. Je tristní, že muže s flagrantním střetem zájmů drží u moci právě partaj, která se rozhodla uspořádat poslední vekou párty na potápějící se lodi.

Čtěte další komentáře Petra Weikerta