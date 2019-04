Bévépéčka pro vojáky Made in Kvilda

Do centrály Olověné vesty se jen před pár hodinami dostal třaskavý materiál. Na několika 45minutových audiokazetách zachycuje průběh neveřejné schůzky z minulé středy, kdy se na ministerstvu obrany setkali zbrojaři s vedením resortu a armády.

Hned ve třetí minutě záznamu je slyšet hlasitý smích s německým a švédským přízvukem. To když od vojáků zazní požadavek, aby se nová BVP vešla na palubu českých dopravních letounů CASA. “A od toho se odvíjejí všechny ostatní požadavky,” zazní do mikrofonů poměrně jasný pokyn armády.

Nová „bévépéčka“ za 53 miliard: Metnar si pozval všechny zájemce najednou

Od vojáků, kteří dosud do letounu CASA nasoukali pouze osobní terénní auto Land Rover Kajman s vypuštěnými pneumatikami, je to poměrně troufalé přání. Nové pásové bojové vozidlo pro českou armádu tak musí být naprostý unikát. Aby nebylo příliš vysoké, nesmí mít věž a kanón, aby nebylo příliš těžké, nesmí mít pásy a balistickou ochranu, a aby poskytovalo dvacetičlenné osádce a patnácti specialistům dostatečný komfort, nesmí být uvnitř příliš teplo.

Zatímco světové zbrojní koncerny si se zadáním lámou hlavu, v zakázce se objevil nový favorit. Jak zjistil regionální zpravodaj Olověné vesty z Kvildy, místní pila se spojila s truhlářem z Prášil a pustili se do stavby dřevěného demonstrátoru Kůrovec ze smrkového dřeva. Vozidlo bude mít světovou premiéru na letošním veletrhu IDET v Brně.

“Dáváme si velké šance, dokážeme splnit veškeré požadavky české armády. Kůrovec je navíc rychle sestavitelný a lehce přepravitelný i na strategické vzdálenosti, tahle referenční zakázka by nám i celému českému průmyslu mohla ve světě hodně pomoct,” říká truhlář a autor projektu Jan Hoblík. “Jako bývalý příslušník pohraniční stráže navíc vím, že Kůrovec je ideálním strojem k ochraně hranic, v šumavském lese se dokonale schová,” nabízí Hoblík další využití vozidla.

Jak navíc zdroje Olověné vesty zjistily na ministerstvu financí, v rámci úspor půjde na nákup mnohem méně peněz, než se počítalo. Místo 210 si tak vojsko v první vlně pořídí jen deset vyprošťovacích vozidel, nákup by měl pokračovat v roce 2030, až si vzdušné síly koupí deset strategických dronů s jadernou pumou a tři starší blackhawky od slovenské armády.

Pro nákup Kůrovce nyní hraje i to, že kvildská pila o víkendu podepsala memorandum o porozumění se státním podnikem Lesy ČR, který je schopný okamžitě zahájit dodávky smrkového dřeva. K zakázce si chce čichnout i společnost VOP CZ, zásadní pro ni ale bude, aby stihla co nejdříve vysoutěžit dostatečné množství hřebíků dlouhých 25 centimetrů. Pomoct s výběrem správného železářství má i právní kancelář, její výběr ale dělá ministerstvu obrany velké potíže. Do příštího apríla by ale mělo být jasno.

