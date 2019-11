Babišova vrtulníková bramboračka

Předposlední listopadovou středu se špičky ministerstva obrany a české armády setkaly na velitelském shromáždění. Debatě za zavřenými dveřmi předcházelo jako vždy veřejné zahájení, kterého se zúčastnil Miloš Zeman i Andrej Babiš. Ponechme stranou vystoupení prezidenta, jenž nic nezměnil ve své obsesi bezpilotními prostředky.

Zato premiér Andrej Babiš pojal svůj projev jako dovětek za nepodařeným říjnovým vystoupením během oslav stého výročí založení Generálního štábu Armády ČR. Tentokrát však využil předem připravený proslov, aby nepřešlápl stejně jako v říjnu.

Vrátil se tak ke svým tehdejším nepoučeným slovům, kdy armádě vytkl, že se svými spojenci nevyrazila na turecko-syrské pomezí, aby zabránila eskalaci násilí ze strany Ankary a jejích spojenců. Týdeník Euro a další média tehdy Babiše upozornily, že je to pouze on, kdo schvaluje zahraniční mise české armády, a pokud tak chce vojákům vyčítat nečinnost, měl by si zamést nejdřív u sebe.

Na to premiér reagoval na velitelském shromáždění po svém: “Já jsem se tady minule vyjádřil, že je škoda, že jsme nebyli spolu s Američany na turecko-syrské hranici, novináři z toho udělali nějakou bramboračku. A já jsem přesvědčen o tom, že kdybysme tam byli, tak možná bysme řekli, že my tam zůstanem, a možná celkově ta situace se mohla vyvinout jiným způsobem, ale to je můj názor, je to spekulace.”

Slavnostní přísaha vojáků Armády ČR ( Autor: Jan Handrejch / Právo / Profimedia )

OK, co na tom, že ministerský předseda nijak neupřesnil, v čem novináři dělají z jeho slov bramboračku, a naopak se do toho hrnce husté a podivně chutnající polévky ponořil ještě hlouběji.

Tím, kdo nakonec premiérovu bramboračku dochutil na výbornou, byl sám Babiš. To když si během tiskové konference po velitelském shromáždění vzal slovo a k překvapení všech - včetně vedení armády a ministerstva obrany - oznámil, že už se s ministerstvem vnitra domluvil, že vyřazované bitevní vrtulníky Mi-24/35 si od armády převezme policie.

Jeho slova během několika hodin musel dementovat sám Jan Hamáček, ministr vnitra. Diskuze se prý vedou jen o možném využití transportních strojů Mi-17, nikoliv bitevních Mi-24/35, jak asi Babiš snil, když náhodou spal.

Kdo tedy vaří tu nejlepší bramboračku ze všech?

