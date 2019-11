Andrej Babiš našel nového ministra obrany. Andreje Babiše

Lubomír Metnar (za ANO) vypadal slibně, když loni v červnu vstoupil na ministerstvo, které zruinovali jeho straničtí kolegové Martin Stropnický a Karla Šlechtová. Jenže postupně se jeho hlavní kvalifikací stalo bezproblémové plnění rozkazů Andreje Babiše. Což naplno ukázala aktuální kauza resortního historika Eduarda Stehlíka.

Uteklo jen pár hodin od chvíle, co web Euro.cz v pátek 8. listopadu napsal, že Stehlík musí svléct vojenskou uniformu a navrch odejít z čela ministerského odboru pro válečné veterány, než informaci začali na sociálních sítích sdílet politici. A vyjádřil se k ní i Babiš: „Souhlas. Požádám ministra Metnara, aby toto nerozumné rozhodnutí změnil.“

A co na to ministerstvo obrany? Přestože Stehlíkův konec před novináři tvrdě hájilo jako součást dlouhodobého procesu a pečlivě připravené systematizace, velmi rychle vycouvalo. Výsledkem je nejen to, že se nová systematizace vůbec nedotkne Stehlíkova veteránského odboru. Navrch mu ještě Metnar nabídne prodloužení kontraktu, takže historik bude moct nadále zůstat vojákem z povolání.

Teď už tu vůbec nejde o osud Eduarda Stehlíka, který má mimo jiné větší štěstí než stovky jiných vojáků, o jejichž nevysvětlitelné ukončení kontraktu se politici nezajímali. Jde o to, že Babišovi se na ministerstvu obrany neodporuje a jeho rozkazy se prostě musí plnit.

Lubomír Metnar tak už definitivně ví, že ministerstvu obrany nevládne. Že je jen tím, kdo nakonec bude muset odkývat jakýkoliv nápad Andreje Babiše a žádné ze svých rozhodnutí před ním stejně neobhájí. Armáda se tak stala další součástí svěřenského fondu.

