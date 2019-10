Opoziční střelba úplně mimo cíl

Zdražování cigaret a kořalky je bezpochyby špatně a vyrabování rezerv pojišťoven je pustým nesmyslem. Tedy pro ekonomy. Prostý volič, a nejen ten krátkozrace levicový, však zdražení života kuřáků a opilců jako takovou tragédii vidět nemusí. O tom, že pojišťovna není pro běžného občana zrovna dobročinnou organizací, pak není třeba snad ani mluvit. Tak jaké body na tom chtějí opoziční partaje uhrát? Zvláště, když součástí obstruovaného balíčku je zvýšení mateřské. Tuhle šanci Babišův politický marketing jen těžko prošvihne.

Schopnost prodávat své vidění světa prostřednictvím problémů, které se lidí bezprostředně dotýkají, je podmínkou jakéhokoli politického úspěchu. Že opozičním partajím tato schopnost, bohužel, chybí, je zcela zjevné a je to důvod, proč se jejich volební preference prakticky nehýbají z místa a jejich představitelé jsou prakticky neviditelní.

Když už jsme u toho rozpočtu, kdo zde představil nějakou inteligentní variantu daňové reformy stimulující ekonomickou aktivitu a nesrážející státní kasu do hlubokých deficitů? Kdo otevřeně hovoří o penzích a o tom, že to bude každého něco stát a o to břemeno je třeba se podělit?

Proč u diskusí o penězích pro zdravotnictví nezní opoziční hlas, který by připomínal, že to byly partaje současné vlády, které zlikvidovaly poplatky a blokovaly jakékoli návrhy na další zdroje financí, jako je třeba komerční připojištění? Zmínil někdo, že zelená konverze dotačních programů EU zlikviduje i to poslední, v čem byly tyto peníze pro českou ekonomiku přínosem?

To ti ve Sněmovní nevědí, co lidi pod okny trápí, a myslí si opravdu, že to jsou drahé cigarety?

