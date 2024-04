Zpět na vlně růstu? České hospodářství si během prvních tří letošních měsíců meziročně polepšilo o 0,4 procenta

Česká ekonomika překonala svým výkonem během úvodních třech měsíců letošního roku očekávání mnoha analytiků. V pozitivním slova smyslu, nutno dodat. Meziročně si totiž polepšila o 0,4 procenta, zatímco ve srovnání s předchozím čtvrtletím je její nárůst dokonce 0,5procentní. Vyplývá to z předběžného odhadu, který v úterý zveřejnil Český statistický úřad.





„První kvartál ukázal, že hnací silou růstu české ekonomiky bude letos spotřeba domácností. Růst optimismu mezi spotřebiteli potvrzuje ostatně také index jejich důvěry v ekonomiku, který se v dubnu zvýšil již počtvrté v řadě a dostal se nad svůj dlouhodobý průměr 100 bodů,“ všiml si Milan Kříž z poradenské skupiny Moore Czech Republic.





Podobného názoru je i analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák: „Z pohledu HDP je pozitivem především pokračující oživení spotřeby domácností, které je nezbytným předpokladem růstu tuzemské ekonomiky v letošním roce. A statistika maloobchodních tržeb, rostoucí spotřebitelská důvěra, tak výsledně i obnovený růst reálných mezd naznačují, že by se spotřeba domácností měla zvedat i v dalších čtvrtletích letošního roku.“

Pakliže by se zdejší hrubý domácí produkt nadále zvyšoval stejným, potažmo i lehce nižším tempem, znamenalo by to podle Nováka, že již ve třetím letošním čtvrtletí se tuzemská ekonomika vrátí na úroveň ekonomiky předcovidové a země jako taková se konečně zbaví nálepky jediného státu EU, jemuž se to dosud nepovedlo.

„Podle naší prognózy ekonomika letos vzroste o 1,4 procenta a příští rok její růst zrychlí na 2,2 procenta,“ přidal se Martin Gutler, který se v Komerční bance zabývá ekonomickým a strategickým výzkumem. K tomu následně dodal, že „stejně jako na přelomu roku by hlavním motorem růstu ekonomiky měla být oživující domácí poptávka“.