Známý český prodejce videoher JRC definitivně končí. Po kamenných prodejnách přestane fungovat i e-shop

V Česku po zhruba třiceti letech provozu zcela skončí známá značka JRC, která byla jedním z nejvýznamnějších prodejců videoher a dalšího souvisejícího vybavení. Jak píše Lupa.cz, od prvního července přestane fungovat e-shop na doméně JRC.cz a bude natrvalo přesměrován na web Smarty.cz.
Společnost Smarty je majitelem JRC už od roku 2021, přičemž tato firma dříve slavnou značku postupně omezovala a zrušila i její kamenné prodejny. Smarty ale zároveň zavedl nový koncept vlastních prodejen zahrnujících elektroniku, počítače, merchandising a po odkupu JRC právě i herní sekci.
Ze Smarty se každopádně postupně stává zajímavý konkurent pro Alzu. Do skupiny kromě jiného spadá iWant, což je prémiový prodejce produktů Apple, a firma zároveň nabízí i vlastní počítačové sestavy Tigo. Obrat Smarty se aktuálně pohybuje v nižších miliardách korun.
Definitivní konec JRC každopádně potvrzuje, že český herní retailový trh v posledních letech prošel značnou proměnou. Může za to především fakt, že zákazníci stále více kupují digitální kopie her, a herní vybavení zase nabízejí internetoví prodejci či běžné obchody s elektronikou. K velkým změnám tedy v posledních letech přistoupil rovněž bývalý konkurent JRC, společnost Xzone.cz, která se začala více specializovat na merchandising, vydávání knih nebo deskových her.