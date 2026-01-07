Zlevňování hypoték skončilo. Průměrná nabídková sazba se na začátku roku zvýšila na 4,94 procenta

Tři bazické body – přesně o tolik se zvýšila průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů na začátku nového roku. Spolu s ním zároveň došlo ke změně trendu, neboť od loňského léta hypotéky kontinuálně zlevňovaly. Vyplývá to z nově zveřejněných dat Swiss Life Hypoindexu, který pravidelně sestavuje finančněporadenská společnost Swiss Life Select.
Plánujete si v letošním roce sjednávat hypotéku?
Průměrná nabídková sazba má nyní hodnotu 4,94 procenta. Měsíční splátka hypotéky na částku 3,5 milionu sjednané do 80 procent ceny nemovitosti se splatností 25 let tak aktuálně činí 20 337 korun. Dle expertů zmíněné firmy se zdejší trh nachází ve fázi stagnace a šance na další potenciální pokles cen hypoték je poměrně nízká.
„V roce 2025 se hypoteční sazby definitivně vzdálily extrémům předchozích let. Trh už nezažíval dramatické zdražování typické pro přelom let 2022 a 2023, zároveň se však sazby nevrátily ani k mimořádně nízkým úrovním z doby před pandemií. Hypoteční trh se tak usadil v prostředí ,nového normálu‘, kdy se úrokové sazby pohybují na historicky spíše průměrných úrovních, které však pro část domácností stále představují citelnou zátěž z hlediska dostupnosti vlastního bydlení,“ komentuje hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora s tím, že „mírný pohyb vzhůru odráží opatrnost bank v prostředí přetrvávajících inflačních rizik a nejistoty ohledně dalšího makroekonomického vývoje“.
Že nedávný pokles hypotečních sazeb definitivně skončil, si myslí i Sýkorův kolega a vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek. Druhým dechem nicméně uklidňuje, že případné zdražování by nemělo být nijak překotné: „V loňském roce jsme sice ještě viděli velmi mírné zlevňování, ale už tehdy bylo zřejmé, že se trh blíží bodu zlomu. Ten se projevil v prosinci, kdy některé banky začaly své hypoteční sazby zvolna zvyšovat. Tento vývoj může v omezené míře pokračovat i dál, nemělo by ale jít o nic dramatického, spíše o kosmetické úpravy.“