Zlato i stříbro. Český pavilon na výstavě EXPO 2025 v Ósace si odnesl hned dvě ocenění

Český pavilon na světové výstavě EXPO 2025 v japonské Ósace zaznamenal výrazný úspěch. V prestižní soutěži World Expolympics, kterou pořádá iniciativa Experiential Design Authority, získal hned dvě významná ocenění – zlato v kategorii People’s Choice a stříbro v kategorii Best Pavilion Mascot za maskota Reného. V hlasování veřejnosti a odborníků předstihl i silnou konkurenci včetně Francie, Kanady, Německa či USA.
„Nesmírně si vážíme všech ocenění, ale největší radost mám právě z vítězství v kategorii People’s Choice, o níž rozhodují sami návštěvníci světové výstavy z celého světa. Stále nemohu uvěřit, že jsme prvenství získali právě v této kategorii, která je nejkomplexnější ze všech – hodnotí totiž nejen architekturu, expozici, technologie či doprovodný program, ale všechny tyto prvky dohromady,” uvedl generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
Kromě hlavních ocenění obsadil český pavilon i další přední příčky – čtvrté místo mezi malými pavilony a páté místo v kategoriích nejlepší prezentace a tým. Výsledky potvrzují, že česká expozice patří mezi nejvýraznější účastníky světové výstavy.