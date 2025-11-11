Zlato donedávna zažívalo rekordní časy. Teď se ale karta obrací a investoři znovu věří technologickým firmám

Zlato a akcie těžařů letos zářily jako jistota v nejistých časech inflace a geopolitických rizik. Jenže žádný trend netrvá věčně a na obzoru se rýsuje změna nálady. „Nedávno došlo k obratu – zlato po dlouhém růstu (až k hranici 4 300 dolarů za unci, pozn. red.) mírně oslabilo. Není to nic dramatického, spíše přirozená korekce po silné vlně zájmu. V kontrastu s tím se ale začínají objevovat náznaky, že by se znovu mohlo začít dařit technologickým akciím. Možná jde jen o krátkodobý výkyv, možná o první signál změny investiční nálady,“ říká šéf produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.
Centrální banky podle něj navíc naznačují, že by se mohlo blížit ke konci období vysokých úrokových sazeb. Pokud se tyto signály potvrdí, může to být voda na mlýn akcií firem, které těží z inovací, digitalizace či rozvoje umělé inteligence.
Právě technologické společnosti si totiž v uplynulých letech prošly náročnější fází – vyšší sazby pro ně znamenaly dražší financování a tlak na valuace. Nyní se ale zdá, že se tyto firmy znovu nadechují. Stačí se podívat na vývoj technologických indexů či amerických gigantů.
Index S&P 500 roste, drobným výkyvům navzdory, od poloviny dubna a blíží se hranici sedmi tisíc bodů. Stejně tak se daří i firmám, jako jsou Apple, Nvidia či Amazon.
Dle Kadeřábka zlato rozhodně nemusí ztrácet svůj význam, ale jeho hlavní vlna popularity už může mít svůj vrchol za sebou. Pro běžného investora to nicméně není signál k unáhlenému přeskupování portfolia. Zlato může dál plnit roli pojistky proti nejistotě, zatímco technologie mohou nabídnout potenciál zhodnocení v následujících letech.
„Ještě není jasné, zda se opravdu blíží návrat ‚technologické éry‘, nebo zda zlato zůstane na výsluní déle, než se čekalo. Paradoxně právě tato nejistota je na trzích nejpozoruhodnější. Dává prostor k zajímavým příležitostem, hledání rovnováhy a přemýšlení o tom, jak být připraven na obě varianty,“ uzavírá Kadeřábek.