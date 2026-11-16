Zapomeňte na Nike či Adidas. FC Slovan Liberec spojil síly se Schindlerovou pletárnou a představil unikátní kolekci

Fotbalisté libereckého Slovanu, respektive jeho marketingové oddělení si pro fanoušky tohoto severočeského fotbalového klubu připravilo vskutku unikátní předvánoční dárek. Tím je zbrusu nová exkluzivní kolekce „Ze severu“, která vznikla ve spolupráci se známou Schindlerovou pletárnou z Krásné Lípy.
Nový merch, jenž vzdává hold poctivému textilnímu řemeslu, lokální historii a autentické atmosféře severních Čech, je od pondělí 16. listopadu k dispozici na klubovém fanshopu. Jeho součástí je pletený svetr Contour s decentním motivem vrstevnic kopírujících lokální topografii, elegantní černý rolák Slovan Typo s vysokým límcem a charakteristickým nápisem, který není na oblečení natištěný, nýbrž našitý, či šála Contour Bold laděná v klubových odstínech modré.
„Myšlenka kolekce staví na přirozené severočeské hrdosti a prémiovém zpracování volnočasového oblečení. Základy pletařské tradice v Krásné Lípě položil Stefan Schindler již v roce 1854,“ píše se v tiskové zprávě klubu FC Slovan Liberec s tím, že vývoj nového oblečení i kompletní pletení probíhají lokálně v severních Čechách ve spolupráci s českými mistry oboru. Kolekce vznikla ze stoprocentní merino vlny, jež klade důraz na vysoký komfort při nošení, přirozenou hřejivost a kvalitu přírodního materiálu. Ten zároveň prošel náročným testováním na tvarovou stálost a odolnost proti žmolkování či vytahování.
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„Když nás Slovan Liberec oslovil s nápadem vytvořit společnou kolekci, hned jsme věděli, že tahle spolupráce dává smysl. Nejen proto, že jsme z drsného severu, který máme tak rádi, ale především proto, že sdílíme stejné hodnoty,“ přidává se Martin Veselík ze Schindlerovy pletárny. „Stejně jako ve vrcholovém sportu i v našem řemesle rozhoduje důraz na detail, kvalita a každodenní vytrvalé úsilí. Věříme, že právě poctivá a systematická práce přináší dlouhodobé výsledky,“ doplňuje.