Zaplatíte s ní v MHD, na benzínce, v supermarketu, a nyní nově i ve vlaku. Aplikace DoKapsy spustila funkci Vlaková jízdenka

Vyvinuli ji v ČSOB, ale mohou ji používat i klienti jiných bank, a to rovněž zcela zdarma. Mobilní multifunkční aplikace DoKapsy, která v sobě integruje bankovní i nebankovní produkty, se hodí třeba k placení jízdného v MDH, parkování, nákupu ve vybraných supermarketech, stejně jako na benzínce. Se začátkem května v ní ale přibyla ještě jedna užitečná funkce – jmenuje se Vlaková jízdenka, přičemž jak už název napovídá, nově jde s uvedenou „apkou“ vyhledat a rovnou uhradit většinu vlakových spojů od Českých drah.





„Vnímáme rostoucí trend využití veřejné dopravy, a to nejen pro cesty do práce a z ní. Proto pro nás bylo zapojení vlaků do apky logickým krokem. Neustále pracujeme na dalším vývoji a rozšiřujeme služby tak, aby aplikace co nejvíce vyhovovala potřebám a životnímu stylu našich uživatelů,“ nechala se slyšet Michaela Bauer, členka představenstva ČSOB zodpovědná za technologie, inovace a operations.





„Mezi našimi cestujícími je stále populárnější pořizování jízdenek on-line, například u dálkové mezinárodní dopravy volí on-line odbavení už téměř 80 procent našich zákazníků. Kromě naší oblíbené aplikace Můj vlak mohou nyní využít i nákup jízdenek skrze mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB, což jim zase o něco usnadní plánování i cestování, a věřím, že i díky tomu nalákáme další cestující k využívání ekologické železniční dopravy,“ uvedl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.