Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu v úterý stávkují. Jak se to projeví ve vysílání?

V reakci na projednávání návrhu zákona na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu, jenž minimálně pro příští rok přiznává České televizi a Českému rozhlasu o poznání menší objem finančních prostředků a který vzešel ze strany vládních poslanců, vstupují zaměstnanci obou zmíněných institucí v úterý 3. 11. do čtyřiadvacetihodinové stávky. Ta se přirozeně projeví i změnami ve vysílání.
Konkrétně v případě České televize tyto změny znamenají omezení zpravodajství i některých digitálních služeb. „Diváci neuvidí například Události, Studio 6, Dobré ráno, Sama doma, Černé ovce nebo Události v kultuře,“ píše se v tiskové zprávě České televize.
Jste pro zrušení koncesionářských poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu?
„(Televizní kanál) ČT24 přejde od půlnoci na úterý do omezeného režimu. Každou celou hodinu nabídne krátkou zpravodajskou relaci. Mezi relacemi zařadí archivní pořady, aktuální zprávy budou dostupné také ve spodní informační liště,“ uvádí dále zmíněná zpráva s tím, že v případě „jedničky“ se omezení dotkne také předpovědi počasí a sportovního zpravodajství: „Večerní Události a Branky, body, vteřiny nahradí krátké zprávy. Do vysílání nebude zařazen ani publicistický pořad Rozpleteno.
Sportovní nadšenci v úterý na programu ČT sport uvidí záznamy sportovních přenosů a výběr z archivu. Během celého dne pak nebudou aktualizovány ani weby ČT24 a ČT art, nabídka iVysílání či sociální sítě ČT.
Omezené bude pochopitelně i vysílání Českého rozhlasu, zejména co se zpravodajství a publicistiky týče. Běžný program nahradí hudba a archivní pořady, informují Novinky. „Změny se dotknou živě moderovaných pořadů, zpravodajských relací i regionálního programu. Na většině stanic bude vysílání před osmou, dvanáctou a osmnáctou hodinou přerušeno sdělením Iniciativy Veřejnoprávně o důvodech vyhlášení stávky,“ popsala zmíněnému serveru mluvčí rozhlasu Lidija Erlebachová.
Redakce Euro.cz tímto vyjadřuje České televizi i Českému rozhlasu plnou podporu.