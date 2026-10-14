Zakladatel easyJetu chce konkurovat Amazonu. Jeho nové tržiště easyShop vstupuje do 21 zemí včetně Česka

Online nakupování přitahuje další hráče, kteří chtějí konkurovat zavedeným platformám. Nově se o zákazníky uchází také značka easy, známá především díky nízkonákladové aerolince easyJet a hotelovému řetězci easyHotel. Její nové tržiště easyShop je nyní dostupné v 21 zemích včetně Česka a jako takové chce konkurovat mimo jiné Amazonu. Zákazníkům nabízí miliony produktů, dopravu zdarma u řady položek, odměny za nákupy, flexibilní možnosti platby a ověřené recenze.
Od ostatních platforem se easyShop odlišuje nevšedním obchodním modelem, v rámci něhož neprodává vlastní zboží ani nedrží vlastní zásoby. Jejím cílem totiž je vytvořit prostředí, v němž nebude konkurovat obchodníkům využívajícím její služby. Zároveň prodejcům umožňuje oslovit zákazníky na 21 trzích prostřednictvím jediného účtu, přičemž automaticky počítá DPH. Mezinárodní expanze by tak měla být dostupnější i menším firmám, které by jinak musely řešit náklady a administrativu spojené s vlastním působením na jednotlivých územích.
„Konkurence je dobrá pro spotřebitele i pro firmy. Žádnému trhu neprospívá, když mají všichni pocit, že mohou jít jen na jedno místo. Platforma easyShop spojuje hodnoty, za kterými značka easy vždy stála – jednoduchost, výhodné ceny a široký výběr – s modelem tržiště, který má prodejcům pomáhat růst a ne jim konkurovat,“ uvedl zakladatel značek easy Sir Stelios Haji-Ioannou.
Na tržišti už působí stovky obchodníků a provozovatel nyní před obdobím Black Friday a vánočních nákupů otevírá platformu dalším prodejcům. EasyShop vyvíjí a provozuje technologická společnost OnCommerce, která stojí také za tržištěm OnBuy a připravovanou platformou Comet.