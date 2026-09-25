Zájem Čechů o zimní dovolenou v exotice roste. Cestování ale komplikují nové povinnosti

Zimní dovolená už pro Čechy dávno neznamená jen týden na lyžích. Stále více lidí vyráží v chladných měsících také za teplem a exotikou, přičemž roste hlavně zájem o vzdálenější destinace. Potvrzují to údaje Asociace českých cestovních kanceláří a agentur i data Českého statistického úřadu, podle nichž směřovalo v roce 2025 mimo Evropu 17,6 procenta delších zahraničních cest českých obyvatel, zatímco v roce 2019 to bylo jen 12 procent cest.
Velký zájem mají Češi například o destinace v Asii, kde mezi oblíbené zimní destinace patří především Thajsko, Vietnam, Srí Lanka, Maledivy, Filipíny nebo Japonsko. V Africe pak Češi nejčastěji míří do Tanzanie, Keni, Jihoafrické republiky či Namibie. Velká část těchto cest přitom není jen o odpočinku na pláži – stále populárnější je kombinace pobytu u moře se safari, poznáváním místní kultury nebo výlety do přírody.
Silnou pozici mají v zimním období také Dominikánská republika a Mexiko, které patří k nejoblíbenějším exotickým destinacím v Americe, a na výsluní se postupně vracejí také destinace na Blízkém východě, jako třeba Spojené arabské emiráty, Omán, Kuvajt, Bahrajn či Katar. Kromě toho letos cestovní kanceláře nabízejí i méně tradiční místa, jako je například Kambodža nebo čínský ostrov Hainan, kam jsou k dispozici přímé lety z Prahy.
Stále více Čechů tráví dovolenou přímo na vodě. Kromě půjčení lodi v Chorvatsku je lákají i jezera nebo pobyt v hausbótech
Kvůli rostoucímu zájmu turistů ale letos některé destinace zavádějí nové administrativní povinnosti. Thajsko od 15. září zkrátilo bezvízový pobyt českých turistů ze 60 na 30 dní a cestující musí navíc před příjezdem vyplnit elektronickou příjezdovou kartu TDAC. Maledivy zase od října rozšiřují 17procentní zdanění turistických služeb na některé služby prodávané zahraničními zprostředkovateli a platformami a Vietnam letos spustil pilotní systém elektronické předpříletové registrace zahraničních cestujících na letišti v Ho Či Minově Městě. I na tyto věci se tedy čeští cestovatelé musejí dávat pozor.