Z Prahy přímo do Filadelfie. Letiště Václava Havla nabídne během letní sezony 2026 nové denní spojení do USA

V současné době se lze z pražského Letiště Václava Havla, co se Severní Ameriky týče, dostat do Toronta a New Yorku. Obě linky sice během září a října skončí, ovšem o možnost cestovat do tohoto koutu světa lidé přijdou jen na relativně krátkou dobu. Od 21. května příštího roku totiž vedení letiště otevře zcela novou přímou linku, která tentokrát spojí českou metropoli s Filadelfií, ležící od zmíněného New Yorku vzdušnou čarou jen zhruba 130 kilometrů. Zajistí jej společnost American Airlines.
„Přímé spojení mezi Prahou a Filadelfií bylo jednou z našich priorit,“ podotkl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha. „Linka představuje jeden z milníků v rámci naší strategie rozvoje dálkových linek a posilování přímého spojení mezi Českou republikou a Severní Amerikou. Pevně věříme, že bude úspěšná a přínosná jak pro české cestující, tak pro turisty i obchodní cestující mířící do Prahy,“ dodal.
Linka bude obsluhována každý den. Letoun Boeing 787–8 Dreamliner odstartuje z Philadelphia International Airport vždy v 18:40 místního času, přičemž jeho přílet do Prahy je naplánován na 8:45 následujícího dne. Zpět do Filadelfie by letadlo mělo odlétat každý den v 11:00, aby s ohledem na časový posun přistálo na tamním letišti ve 14:00 místního času. Linka bude v provozu až do 5. října 2026.