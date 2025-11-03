Menu Zavřít

Z nevzhledného betonového prostoru se stane zelené srdce Modřan. Sofijské náměstí čeká proměna od Studia Perspektiv

Jana Chuchvalcová
Včera
Všechny fotografie

Zeleň a promyšlené veřejné prostory mění tvář pražských sídlišť. Tam, kde dřív dominoval beton a šedá plocha, dnes vznikají parky pro setkávání, odpočinek i volný čas. 

Příkladem takové proměny je Sofijské náměstí v Modřanech, které má strategickou polohu mezi obytnými okrsky a blízkou Modřanskou roklí. Jeho parková část má nyní projít revitalizací, jejímž autorem je studio Perspektiv, které zvítězilo v krajinářské soutěži městské části Praha 12. Výsledná podoba plochy o devíti tisících metrech čtverečních má propojit městské prostředí s přírodou zmíněné rokle a vytvořit nové komunitní centrum čtvrti.

Outstream Placeholder

Koncept pracuje s několika propojenými zónami, od nástupní plochy u autobusové zastávky přes parkovou část pro odpočinek až po prostor s herními prvky a místo pro kulturní či komunitní akce, jako jsou trhy, výstavy či koncerty. Rozšířené prostory před budovami, nové dlážděné plochy, vodní prvek a pergola zvyšují přehlednost a komfort pro návštěvníky. Park nabídne přírodní hřiště, pro cyklisty vznikne stinná zóna pro krátké zastavení, přirozeně navazující na stávající cyklostezku.

Architekti využili dřevo, kámen a další přírodní materiály, přičemž kombinují domácí druhy stromů, keřů a trvalek nenáročných na údržbu. „Zeleň a voda jsou pro návrh klíčové. Chtěli jsme, aby Sofijské náměstí fungovalo přirozeně a dlouhodobě – bez složitých technologií a s minimálními náklady na údržbu. Využíváme principy vsakování dešťové vody, polopropustné materiály i terénní modelace, které společně podporují přirozené hospodaření s vodou a vitalitu zeleně,“ doplňuje Kristýna Stará ze studia Perspektiv.

Šance na nový život Florenci. Penta zde vybuduje moderní bydlení i kanceláře, do proměny se zapojí architekti z celé Evropy
Přečtěte si také:

Šance na nový život Florenci. Penta zde vybuduje moderní bydlení i kanceláře, do proměny se zapojí architekti z celé Evropy

Vítězný návrh také zachovává místní stromy, doplňuje nový mobiliář a příjemná zákoutí k posezení. Realizace projektu by podle předpokladů měla začít koncem roku 2026 nebo začátkem roku 2027, v závislosti na povolovacích procesech.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Používáte při placení v restauraci či kavárně aplikaci Qerko?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz pro opravdové fajnšmekry. Jak dobře znáš původní hru Mafia?
1/15 otázek
Spustit kvíz
Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM