Z malé kožedělné firmy je miliardový podnik. KARO Leather získalo souhlas ČNB a míří mezi pražskou burzovní elitu

Když 13. listopadu 2019 upsala své první veřejně obchodované akcie, byla to malá kožedělná firma s ambicí růst. Dnes se společnost KARO Leather může pochlubit valuací přesahující hranici jedné miliardy korun, stovkami milionů získaných od soukromých investorů a již brzy také členstvím v elitním klubu pražské burzy. A to díky souhlasu České národní banky, který jí umožňuje přestoupit z trhu Start pro malé a střední podniky na hlavní Prime Market.
Pokud burza žádost schválí, stane se KARO Leather dvanáctou firmou na hlavním trhu a zároveň teprve třetí, které se podobný přestup podařil – tou první byla slovenská průmyslová společnost Gevorkyan, druhou výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV. Samotné obchodování by pak mělo začít v pondělí 2. března.
Příběh českého zpracovatele kůží pro nábytkářský a obuvnický průmysl je výjimečný i řečí čísel. Při svém IPO (Initial Public Offering, první veřejná nabídka akcií) firma získala 40 milionů korun při 120milionové valuaci, dnes se její tržní hodnota pohybuje kolem 1,2 miliardy korun.
Objem kapitálových transakcí realizovaných díky burze dosáhl od té doby hranice 700 milionů, přičemž výrazně rostla i ziskovost. EBITDA se mezi lety 2018 a 2024 zvýšila ze 17 na 97,5 milionu, další růst pak má přinést fiskální rok 2025. Akcie se dnes obchodují za více než čtyřnásobek původních 40 korun, díky čemuž patří KARO mezi historicky nejvýnosnější tituly pražské burzy a nejúspěšnější emise trhu Start.
Kapitál získaný prodejem akcií firmě umožnil rozšířit závod v Boršově a zároveň koupit brownfield v Brtnici, kde společnost vybudovala moderní výrobní areál a navázala na místní kožedělnou tradici. Díky němu se jí podařilo navýšit produkci a zlepšit produktový mix směrem k prémiovým výrobkům.
„Prime Market je pro KARO přirozeným dalším krokem. Věříme, že našim investorům přinese vyšší likviditu, novou úroveň transparentnosti a platformu pro další růst. Doufáme, že nám otevře dveře i k zahraničním investorům,“ říká finanční ředitel a člen představenstva KARO Leather Jakub Hemerka.
Letošek se podle něj ponese ve znamení další profesionalizace a expanze. Po schválení výroční zprávy za loňský rok plánuje společnost ve druhé polovině roku spustit již odsouhlasený program zpětného odkupu akcií. Současně přejde na mezinárodní účetní standardy IFRS, aby zvýšila transparentnost a usnadnila srovnání s evropskými emitenty. Vedle toho chce dále rozšiřovat sortiment a zároveň vyhodnocuje akviziční příležitosti, které by posílily vertikální integraci i její postavení na trhu.