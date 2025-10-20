Menu Zavřít

Z českých hor až do Decathlonu či Amazonu. Combo Ski bratří Veverkových jsou nově dostupné na velkých internetových tržištích

Dnes
Je tomu zhruba dva a půl roku, co naši redakci zaujala tisková zpráva dvou velice mladých českých podnikatelů Vojtěcha a Ondřeje Veverkových, ve které dávali na odiv svůj nový vynález – Combo Ski. Jedná se o unikátní kombinaci lyží, takzvaných nesmeků a sněžnic, tedy jakýsi hybrid, jenž se skvěle hodí na zasněžené kopce hor, ať už se dotyčný pohybuje směrem nahoru či dolu.

Před dvěma a půl rokem měli oba bratři hotových pár prototypů, které vyvíjeli na 3D tiskárně a vzápětí postupně testovali. Na crowdfundingovém portálu Kickstarter měli rozjetou kampaň, v rámci níž vybírali peníze, díky kterým by posléze mohli zahájit sériovou výrobu. A jak před časem slíbili, tak následně učinili. No a nyní, tedy o dobrých 30 měsíců později, si na své konto připisují další významný podnikatelský úspěch. Tím přitom není nic menšího než výrazné rozšíření působnosti na evropském trhu.

Combo Ski jsou nově k dostání na e-shopech a internetových tržištích značek Decathlon, Kaufland a Amazon. „Naším cílem bylo vytvořit sportovní nástroj, který dá lidem větší svobodu pohybu v zimní přírodě. To, že si Combo Ski našlo cestu až do obchodů jako Decathlon, je pro nás obrovské potvrzení, že jsme se vydali správnou cestou,“ říká Vojtěch, mladší z obou bratří.

Díky přítomnosti na výše zmíněných platformách bude tuzemská značka na očích milionům potenciálních zákazníků napříč celým kontinentem. „Vstup do Decathlonu, Kauflandu a Amazonu je pro nás velkým krokem – nejen obchodním, ale i symbolickým. Český nápad se tak dostává do celé Evropy,“ dodává Ondřej.

