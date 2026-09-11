Z Českých aerolinií se mohou stát „turecké“. Antimonopolní úřad dal prodeji ČSA a Smartwings zelenou

Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) posvětil plánovaný prodej ČSA a dceřiné aerolinky Smartwings do rukou tureckého dopravce Pegasus. Tedy za předpokladu, že se budoucí vlastník vzdá části slotů na lince z Prahy do Antalye a přenechá je konkurenci.
„Účelem tohoto závazku je umožnit ostatním potenciálním konkurentům rychle získat přístup k letištním slotům na letištích v Praze a Antalyi, a to včetně časových párů vhodných pro provozování přímých pravidelných letů mezi těmito městy,“ objasnil místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.
České Smartwings změní majitele. Za takřka čtyři miliardy korun je koupí turecký Pegasus
Turci v Českých aeroliniích získají 100procentní podíl, za který by současným majitelům Romanu Vikovi a Jiřímu Šimáněmu měli zaplatit 154 milionů eur, respektive asi 3,8 miliardy korun.
Nutno každopádně poznamenat, že transakce jako taková ještě uzavřena není. Posvětit ji musejí ještě evropské úřady. Jak přitom s odkazem na agenturu Reuters píše server E15, o formalitu se tak úplně jednat nemusí, neboť Brusel si pohrává s myšlenkou zpřísnit pravidla omezující vlastnictví evropských aerolinek společnostmi ze třetích zemí, a tedy tím pádem i z Turecka.