Z centra Prahy na letiště za půl hodiny a bez přestupu. FlixBus zahajuje provoz nové linky mezi Florencí a Ruzyní

Dostat se z centra Prahy na ruzyňské Letiště Václava Havla je kolikrát opravdový oříšek. Vedení Flixbusu si je toho dobře vědomo, a proto se společnost rozhodla, že se pasažérům pokusí tuto cestu o něco zjednodušit. Počínaje čtvrtkem 12. listopadu spouští novou kyvadlovou linku, která největší vzdušný přístav v zemi propojí s autobusovým nádražím Florenc.
Cestující, jež tento spoj zvolí, by se na letiště měli dostat za pouhou půlhodinu, a to navíc bez přestupu. První zelený autobus odjíždí z Florence ve 3:40 ráno, poslední pak ve 22:40. V opačném směru budou jezdit v rozmezí od čtvrt na pět ráno do čtvrt na dvanáct večer.
Jak se nejčastěji dopravujete na pražské letiště?
„Jedná se o specializovanou linku, která přepravuje cestující z centra Prahy na letiště nejrychlejším způsobem, po celý den, od časného rána do pozdních nočních hodin. Očekáváme, že linka osloví i obchodní cestující, kteří ocení pohodlí, zásuvky a Wi-Fi na palubě,“ nechal se slyšet Michał Leman, viceprezident společnosti Flix pro region východní Evropy.
Vedle zbrusu nové linky provozuje FlixBus i několik dalších spojů, jež mají konečnou stanici právě na pražském letišti. Jde o autobusy z Brna, Olomouce, Ostravy, Karlových Varů, Liberce, Mostu, Hradce Králové či Plzně. Cena jízdenek z centra Prahy začíná na částce 78 korun.