YIT hlásí rekord v počtu prodaných bytů. Developer v Česku loni utržil přes dvě miliardy

Celkem 494 prodaných bytů. Taková je loňská bilance finské společnosti YIT, která na zdejším trhu působí již 18 let. V tomto ohledu se jednalo o její nesilnější rok vůbec, ve srovnání s předloňskem si polepšila takřka o pětinu.
„Rok 2025 byl z hlediska rezidenčního trhu výjimečný. Viděli jsme kombinaci enormně silné poptávky po bytech a jednoho z nejvyšších objemů nově uzavřených hypotečních úvěrů v historii. To vše v situaci, kdy kromě pozemků razantně zdražovaly i stavební práce a materiály, a to zhruba o 10 až 15 procent. Nabídka však byla i s ohledem na zdlouhavé povolovací procesy nedostatečná, což tlačilo ceny nemovitostí vzhůru,“ komentuje loňské výsledky Marek Lokaj, generální ředitel YIT Stavo, pod kterýmžto názvem finský developer na zdejším trhu působí. Celkové tržby společnosti se vyšplhaly na hodnotu 2,24 miliardy korun.
Během loňských 12 kalendářních měsíců stihla firma v Česku dokončit dva projekty. Konkrétně se jednalo o bytový dům Sija Kamýk v Praze 12, který nabízí celkem 122 bytových jednotek, a desátou etapu komplexu Suomi Hloubětín v Praze 9, kde developer vybudoval výškovou budovu s 68 byty a pěti komerčními prostory. Několik projektů zároveň YIT Stavo zahájilo, vůbec poprvé se přitom firma vydala i mimo hlavní město.
„Co se týče výhledů na tento rok, ceny novostaveb budou i nadále odrážet rostoucí náklady na výstavbu a vysokou poptávku. Nicméně naším cílem je nabídnout moderní, kvalitní bydlení za férových podmínek. V roce 2026 tak plánujeme rozšířit portfolio nových projektů v Praze i na Kladně. Zároveň se intenzivně soustředíme na náš brněnský areál Kalevala, kde postupně vznikne více než 700 jednotek,“ doplňuje Lokaj.