Prodej Invie i rozsáhlá transformace. Česká investiční skupina Rockaway má za sebou přelomový rok

Rok 2025 se stal pro investiční skupinu Rockaway jedním z nejzásadnějších období její dosavadní historie. Skupina v něm prošla hlubokou transformací, která změnila její strukturu, strategii i vztah k investorům. „Byl to rok, který bude udávat směr další dekádě našeho fungování,“ uvedl Jan Jírovec, investiční partner Rockaway Capital.
Hned začátkem roku Rockaway uzavřel jednu z nejvýznamnějších transakcí své historie. Šlo o prodej cestovní platformy Invia polskému WP Holdingu za 240 milionů eur, tedy asi šest miliard korun. „Vnímal jsem to jako přirozené uzavření jedné kapitoly a potvrzení, že umíme dlouhodobě budovat hodnotu,“ doplnil Jírovec.
Další klíčovou novinkou loňského roku byla zmíněná transformace z uzavřeného investičního holdingu na otevřenou fondovou strukturu. Vznikl tak Rockaway Fund, do něhož skupina vložila veškerá svá aktiva. Fond nyní umožňuje vstup externího kapitálu a posiluje institucionální kvalitu řízení, přičemž během prvních dvou měsíců do něj investoři vložili více než 1,2 miliardy korun.
Vedle hlavního fondu se v uplynulém roce jasně vyprofilovaly a rozvíjely i specializované investiční struktury. Týká se to třeba private equity fondu Rockaway Alpha, venture kapitálového Rockaway Ventures, RockawayX zaměřeného na blockchain, Rockaway Defense věnujícího se oblasti obranných technologií či platformy RockawayQ pro digitalizaci průmyslu.
Kromě toho byl rok 2025 pro Rockaway velmi aktivní i z hlediska akvizic. Skupina totiž posílila svoji pozici v knižním trhu akvizicí Pemic Books a společnosti Kanzelsberger, vstoupila do startupu Vermeer v oblasti obranných technologií a získala dvacetiprocentní podíl v evropském secondhand lídrovi Remix. Významná pak byla také dohoda o převzetí divize RockawayX společností Solmate.
„Uplynulý rok nevnímám jako uzavření kapitoly, ale jako startovní čáru. Vytvořili jsme strukturu, která umožňuje růst, spolupráci s externími investory a zároveň zachování investiční disciplíny, na níž chceme stavět i v dalších letech,“ uzavřel Jírovec.