Výkon české ekonomiky překvapil i analytiky. Ve třetím čtvrtletí si mezikvartálně polepšila o 0,7 procenta

Česka ekonomika šlape. Během třetího letošního čtvrtletí si ve srovnání se čtvrtletím druhým polepšila podle předběžného odhadu o 0,7 procenta. Meziročně byl pak její nárůst dokonce 2,7procentní. Původní predikce analytiků přitom byly o poznání zdrženlivější.
„Silný růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí je překvapivý. V letních měsících se totiž nedařilo průmyslu. Ani tržby ve službách za červenec a srpen nebyly nijak oslnivé. Maloobchodní tržby sice přes léto rostly, ale spíše umírněným tempem,“ uvedl hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák.
Dle Martina Gutlera z Ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky předpovídal tržní konsenzus českému hospodářství pro měsíce červenec až září nárůst o pouhé 0,3 procenta. Prognóza KB pak původně počítala dokonce se stagnací, přiznal: „Měsíční předstihové indikátory naznačovaly výrazné zpomalení růstového momenta ekonomiky. Týkalo se to zejména produkce zpracovatelského průmyslu, která od května setrvale klesá.“
K výraznému mezikvartálnímu nárůstu, jak plyne z údajů Českého statistického úřadu, přispěla zahraniční poptávka, ačkoliv třeba „německá ekonomika podle dnes zveřejněných dat ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně pouze stagnovala“, doplnil.
Lepší než očekávaná čísla uvítal rovněž analytik poradenské společnosti PwC Dominik Kohut: „Je to obzvlášť povzbudivé vzhledem k tomu, že v první polovině roku převládaly spíše pesimistické scénáře, a to kvůli zvýšenému geopolitickému napětí a zavedení nových cel ze strany administrativy Donalda Trumpa. Aktuální čísla naznačují, že český průmysl i spotřeba domácností dokázaly na tyto výzvy reagovat pružněji, než se původně předpokládalo.“
Dle Nováka z Citfinu má tuzemské hospodářství díky nejnovějším číslům v rámci celého letošního roku našlápnuto k velice povzbudivému 2,5procentním růstu. „A i v případě, že by ve čtvrtém čtvrtletí HDP mezikvartálně stagnoval, tak by růst HDP činil velmi slušných 2,4 procenta. Pokud se navíc rozběhne německá ekonomika v návaznosti na expanzivní fiskální politiku, zlepší se výkon tuzemského výrobního sektoru a rozjede se investiční aktivita, tak růst české ekonomiky výrazněji nad dvě procenta bude pokračovat i v roce 2026,“ uzavřel.